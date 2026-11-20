La situación económica de las familias argentinas con niñas, niños y adolescentes volvió a deteriorarse. Según un nuevo relevamiento de UNICEF, el 41% de los hogares con chicos no logra cubrir sus gastos corrientes con los ingresos que recibe cada mes. El dato alcanza a unos 2,7 millones de familias y supera en diez puntos porcentuales el registro de 2025.

La décima edición de la Encuesta Rápida, realizada durante septiembre de 2026 en 1.865 hogares de todo el país, también mostró otras tensiones en la economía doméstica. La mitad de las familias declaró tener al menos una deuda y el 43% dijo haber dejado de comprar algún alimento por falta de dinero. El informe ubica esos comportamientos como parte de las estrategias de ajuste para sostener el consumo básico.

El relevamiento comparó la evolución reciente de los ingresos familiares. En agosto de 2025, el 31% de los hogares con chicos decía que sus ingresos no alcanzaban para afrontar los gastos; en esta medición, ese indicador subió al 41%. Aun así, el nivel sigue por debajo del máximo de 48% registrado en abril de 2024, lo que muestra una mejora parcial frente al pico, pero sin resolver el problema de fondo.

Endeudamiento y consumo Entre los hogares con deudas, el 42% recurrió a esa vía para comprar alimentos, el 26% para pagar servicios o gastos de vivienda y el 11% para cancelar otros compromisos financieros. También cambiaron las formas de financiamiento: el uso de tarjetas de crédito pasó del 16% al 32% en un año, mientras que las deudas a través de plataformas y billeteras virtuales subieron del 7% al 18%. Además, el 44% de los hogares reconoció haber dejado de pagar algún servicio durante los últimos seis meses.

Alimentación, salud y educación Frente a la falta de recursos, el 60% comenzó a comprar alimentos más económicos, el 45% aumentó sus horas de trabajo y el 40% se endeudó para afrontar gastos básicos. En paralelo, el 39% redujo el dinero destinado a la recreación de sus hijos y el 29% suspendió actividades deportivas o culturales. En alimentación, el 43% de los hogares con niños y adolescentes dejó de comprar algún alimento por motivos económicos, mientras que en el 37% de las familias los adultos redujeron sus porciones y en el 12% también se achicaron las cantidades destinadas a los chicos.

El informe advirtió, además, que el 9% de los hogares tuvo al menos un niño o adolescente que debió saltearse alguna comida diaria por falta de dinero, el valor más alto de la serie para ese indicador. Las dificultades también alcanzaron la atención sanitaria: el 36% no pudo concurrir al médico o al dentista por falta de recursos y el 21% dejó de comprar medicamentos. En educación, el 34% no consiguió afrontar la compra de libros, el 32% tuvo problemas para pagar excursiones y salidas y el 25% encontró dificultades para adquirir útiles escolares.

Vulnerabilidad y adolescentes La situación es más severa entre los hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), donde el 57% declaró que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mensuales. El porcentaje también llega al 47% en las familias con jefatura femenina. En ese marco, Rafael Ramírez Mesec, representante de UNICEF en Argentina, sostuvo: “Los datos de la Encuesta Rápida dan cuenta de un deterioro de los ingresos relativos de los hogares con niños y niñas. En este contexto resulta clave seguir fortaleciendo los mecanismos de protección de ingresos”.

El organismo también incorporó indicadores sobre adolescentes. El 36% manifestó sentirse ansioso, el 30% angustiado y el 18% deprimido. Además, el 17% aseguró haber sufrido personalmente alguna situación de bullying y el 47% afirmó conocer a algún compañero o compañera que atravesó una experiencia de acoso escolar. Entre las principales preocupaciones figuran el consumo de drogas, mencionado por el 49%; la pobreza, con el 45%; y la salud mental, con el 43%. UNICEF concluyó que la pérdida de poder adquisitivo condiciona la alimentación, la salud, la educación y las oportunidades de desarrollo, y planteó la necesidad de reforzar las políticas de protección social destinadas a la infancia.