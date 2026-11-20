Jubilaciones y pensiones subirán 2,17% en diciembre, con bono de $70.000 según el caso. También se liquidará la segunda cuota del aguinaldo.

La ANSES confirmó que en diciembre de 2026 las jubilaciones y pensiones subirán 2,17%, en línea con la inflación de octubre. A ese ajuste se sumarán, según el beneficio, el bono previsional de $70.000 y la segunda cuota del aguinaldo, lo que eleva el ingreso mensual de los beneficiarios respecto de noviembre.

El incremento surge de tomar con dos decimales la inflación de octubre, que fue del 2,2%. El alcance incluye la jubilación mínima, la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor), las PNC (Pensiones No Contributivas) por vejez e invalidez, las pensiones para madres de siete hijos y otras pensiones graciables.

Montos para PUAM Quienes cobran la PUAM percibirán un haber de $363.037,35 con la actualización aplicada. Si se suma el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $181.518,65, el total de diciembre llega a $614.556, de acuerdo con los valores informados por el organismo.

El bono de $70.000 no registra cambios desde marzo de 2024 y se acredita de manera automática, sin trámite previo. Lo cobran completo quienes perciben la PUAM, las PNC por invalidez o vejez, las madres de siete hijos y los titulares de la jubilación mínima; para haberes contributivos más altos, el monto se reduce de forma escalonada hasta un tope de ingresos de $523.796,69.

Jubilación mínima y PNC Quienes cobran la jubilación mínima recibirán en diciembre un total de $750.695,03, compuesto por el haber actualizado de $453.796,69, el bono y el medio aguinaldo de $226.898,34. En tanto, las PNC por invalidez o vejez totalizarán $546.486,52, al sumar el haber de $317.657,68, el bono y el medio aguinaldo.

Los pagos se acreditarán según el cronograma habitual de la ANSES, de acuerdo con la terminación del documento de cada beneficiario. La consulta sobre fecha de cobro y monto estará disponible en la página oficial del organismo, con clave de seguridad social.