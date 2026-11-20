El índice Changuito Federal de la consultora Analytica mostró una brecha de $130.453 entre la provincia más cara y la más económica del país, con San Juan entre los valores más bajos.

El costo de llenar el changuito de supermercado presenta diferencias significativas entre las provincias argentinas, incluso cuando se consideran los mismos productos, marcas y cantidades. Así lo indica el relevamiento Changuito Federal, elaborado por la consultora Analytica con datos de octubre de 2026, que registró una brecha de $130.453 entre la jurisdicción más cara y la más económica del país. El informe toma como referencia una canasta mensual de alimentos y bebidas para una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos menores, y mantiene constantes las marcas, presentaciones y cantidades de cada producto en todas las jurisdicciones. La comparación permite aislar el efecto de los precios regionales sobre el costo de vida.

Las provincias más caras

Según el relevamiento, Santa Cruz encabeza el ranking de las provincias más caras, con un costo de $1.079.160. Le siguen Chubut, con $1.075.832; Tierra del Fuego, con $1.051.989; Río Negro, con $1.039.667; y Neuquén, con $1.032.662. Las cinco provincias con los valores más altos pertenecen a la región patagónica.

En el otro extremo, San Luis resultó la provincia más económica, con $948.707 para completar la misma compra. Le siguieron Mendoza, con $949.745, y San Juan, con $960.404, de manera que la región de Cuyo concentra algunos de los valores más bajos del relevamiento. En los principales centros urbanos también se registraron diferencias: el conurbano bonaerense alcanzó $978.182; el interior de la provincia de Buenos Aires, $982.864; Córdoba, $980.575; Santa Fe, $984.414; y la Ciudad de Buenos Aires, $948.729.

Por qué varía el costo según la región

Analytica vincula las diferencias regionales con la estructura de costos y los niveles de ingresos de cada jurisdicción. Uno de los factores señalados es la distancia respecto de los principales centros de producción y distribución de alimentos: en la Patagonia, los mayores costos de transporte inciden sobre los precios finales de los productos. A esto se suma que la región registra salarios promedio más elevados que otras zonas del país, una condición que, según la consultora, facilita el traslado de esos costos a los valores de venta. Santa Cruz, la provincia con la canasta más cara, cuenta además con el segundo salario promedio más alto del sector privado registrado, solo por detrás de Neuquén.

Sin embargo, al comparar el precio del changuito con los ingresos, el orden de las provincias cambia. En octubre, el costo de la canasta representó el 13,6% de la suma de dos salarios promedio en Neuquén, el 15,5% en Santa Cruz y el 18,2% en Chubut. En el norte argentino, la proporción fue considerablemente mayor: en Santiago del Estero equivalió al 39,4% de dos salarios promedio, en Tucumán al 39,1% y en Misiones al 37,7%.

La consultora también realizó el ejercicio tomando como referencia los salarios del comercio minorista, uno de los sectores con mayor cantidad de trabajadores. Con esa medición, el peso de la canasta aumenta: alcanza el 44,2% de dos salarios de comercio en Santiago del Estero, el 42,7% en La Rioja y el 42,5% en Catamarca, mientras que en Neuquén representa el 28,5% y en Santa Cruz, el 31%. Según Analytica, utilizar los salarios promedio del sector privado registrado puede ofrecer una imagen distinta de la capacidad de compra de los trabajadores, ya que al tomar como referencia el ingreso del comercio minorista la proporción destinada al changuito aumenta en todas las regiones, aunque el norte continúa con los valores más elevados.

Las mayores subas interanuales

La evolución interanual de los precios también muestra diferencias regionales. Entre octubre de 2025 y octubre de 2026, las mayores subas se concentraron en el noreste argentino: Misiones encabezó el ranking con un incremento del 32,4%, seguida por Formosa, con el 32,1%, y Chaco, con el 31,5%. También superaron el 30% Jujuy (31,2%), Santiago del Estero (30,6%), el interior de la provincia de Buenos Aires (30,2%) y Salta (30%).

En otras jurisdicciones los aumentos fueron menores: Corrientes registró una variación del 29,9%; la Ciudad de Buenos Aires, del 29,8%; y Córdoba y Neuquén, del 29,5%. Las menores variaciones interanuales se registraron en San Luis, con el 23%; Mendoza, con el 24,7%; y Córdoba, con el 25,4%. En la comparación mensual, Jujuy presentó el mayor aumento en octubre, con el 3,7%, seguido por Entre Ríos, con el 3,5%, y Catamarca, con el 3,3%; mientras que Santa Cruz registró una baja del 0,9%, Córdoba del 0,4% y Chubut del 0,3% respecto de septiembre.

La variación en pesos desde agosto

Otra comparación del informe permite observar cuánto cambió el gasto necesario para completar la canasta desde la medición anterior, realizada a fines de agosto. En términos nominales, La Rioja registró el mayor incremento, con $58.432 adicionales para la misma compra, seguida por Catamarca, con $47.158 más, y Tucumán, con un aumento de $42.450. En el otro extremo, San Juan registró una baja de $13.178, mientras que Misiones redujo $4.355 y San Luis, $1.627.

Los productos que impulsaron las subas

El relevamiento también identificó los productos que más incidieron en el aumento del costo de la canasta durante octubre. La cebolla fue uno de los principales factores de presión, con incrementos de entre el 20% y el 50% en la mayoría de las provincias, aunque en La Rioja alcanzó el 73,3% y en Chaco, el 61,1%; en La Pampa, en cambio, el aumento fue del 3,2%. La papa también registró subas relevantes: 38,6% en Corrientes, 34,4% en Santiago del Estero y 32,2% en Santa Fe, frente a incrementos del 5% en San Luis y del 2,2% en Formosa.

Entre los productos envasados, el caldo aumentó en todas las jurisdicciones, mayoritariamente entre el 2% y el 5%, aunque llegó al 11,1% en La Rioja y al 9% en San Luis. La gelatina en polvo también registró subas generalizadas, con los mayores incrementos en Salta (12,6%), San Juan (11,9%) y Catamarca (10,9%). Las hamburguesas, por su parte, aumentaron entre el 1% y el 6% en casi todo el país, con una baja del 0,1% en Chubut.

Datos a seguir: la consultora Analytica difunde el índice Changuito Federal con periodicidad mensual, por lo que la próxima actualización permitirá determinar si San Juan mantiene su posición entre las provincias con el costo de canasta más bajo del país.