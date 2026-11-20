El riesgo país trepó a 1.038 puntos este viernes, en una jornada marcada por una nueva caída de los bonos y las acciones argentinas. El movimiento complicó el acceso del país a créditos internacionales y coincidió con una presión alcista sobre el dólar.

El Merval comenzó la rueda con una baja de más del 2%, en línea con la caída que mostraban los papeles argentinos en Wall Street. Los bonos de la deuda pública retrocedieron más del 3%, y esa variación fue la que empujó al índice de riesgo a ese nivel. En el mercado, esa relación refleja el mayor costo que enfrenta la Argentina para refinanciar pasivos o colocar nueva deuda.

Santiago Casas, economista jefe de Ecoanalytics, atribuyó la baja de los bonos a una lectura anticipada del escenario político. “El desplome de los bonos se explica porque el mercado le está poniendo precio, por anticipado, al riesgo político de 2027”, afirmó. También sostuvo que “el inversor compra bonos hoy, pero lo que mira es quién va a pagar dentro de cinco o diez años”, en referencia a la evaluación de sostenibilidad de la deuda.

En la misma línea, el analista financiero Javier Timerman señaló: “Estamos ante un shock externo de mercados globales muy fuerte. No es el primero y no va a ser el último”. De acuerdo con la información difundida, en el mercado también pesaron las dudas sobre el futuro de las empresas de inteligencia artificial (IA), un factor que no logró revertirse con la salida a bolsa de Anthropic.

Dólar en alza En paralelo, el Banco Nación ubicó el dólar oficial en $1.540 para la compra y $1.590 para la venta. El mayorista llegó a $1.563 y $1.572, mientras que el dólar “blue” superó los $1.600, con valores de $1.620 para la compra y $1.640 para la venta. La evolución de esas cotizaciones sigue siendo una variable central para empresas, importadores y hogares por su impacto en precios, financiamiento y decisiones de cobertura.