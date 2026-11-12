El Ministerio de Minería, la Facultad de Ciencias Sociales de la UNSJ y el Foro de Abogados impulsan una propuesta teórico-práctica para abogados y escribanos, con participación de docentes y especialistas de San Juan.

El Ministerio de Minería, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan (FACSO-UNSJ) y el Foro de Abogados presentaron una diplomatura de posgrado en Derecho Minero y Procesal Minero, destinada a fortalecer la formación de profesionales locales en los procedimientos y la normativa minera de la provincia.





La propuesta está dirigida a abogados y escribanos y combinará contenidos teóricos y prácticos, con un cuerpo docente integrado por profesionales locales. El cursado comenzará el 27 de noviembre y tendrá modalidad presencial.





El lanzamiento se realizó en la sala de reuniones del Ministerio de Minería. Participaron el ministro Juan Pablo Perea; la directora de Desarrollo Minero Sustentable, Mariana Azcona; y el director de Despacho Minero, Leandro Bazán. Por la UNSJ estuvieron presentes el decano de la FACSO, Marcelo Lucero; el secretario de Posgrado, Daniel Gimeno; la directora de la diplomatura, Andrea Salas; y su codirector, Luis Sotomayor; en tanto que, de parte del Foro de Abogados, participó el presidente José Salinas, todos acompañados por demás autoridades.





La formación abordará herramientas de derecho minero y procesal aplicadas a la realidad sanjuanina, e incluirá el análisis de normativa y procedimientos locales. La participación de profesionales y equipos técnicos de la provincia permitirá vincular los contenidos con la experiencia y los casos propios de la actividad.





La iniciativa busca enriquecer la preparación de los profesionales sanjuaninos frente a los desafíos que plantea el desarrollo minero en la provincia. Contar con herramientas específicas y conocimiento de los procedimientos locales contribuirá a que puedan acompañar, desde sus distintas áreas de trabajo, las demandas de un sector en crecimiento.





A través de esta propuesta, las instituciones promueven la formación de capacidades locales y la articulación entre el ámbito académico, profesional y público. El cursado se realizará cada quince días, los viernes en la FACSO-UNSJ y los sábados en el Foro de Abogados.





El Ministerio de Minería reafirma así su compromiso con la capacitación y la formación de profesionales sanjuaninos, promoviendo instancias de aprendizaje vinculadas con la realidad de la provincia y con las oportunidades y responsabilidades que acompañan el desarrollo de la actividad minera.