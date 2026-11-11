Las exportaciones argentinas a Brasil crecieron por octavo mes consecutivo y registraron en octubre una suba interanual del 1,8%, hasta alcanzar los USD 1.260 millones. Pese a esa mejora, el intercambio bilateral volvió a cerrar con saldo negativo para Argentina, por USD 270 millones. El dato surge del último informe de comercio bilateral elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Según la entidad, el comercio entre ambos países totalizó USD 2.790 millones en octubre, lo que implicó una caída del 3% frente al mismo mes de 2025, cuando había alcanzado los USD 2.877 millones. En la comparación mensual, en cambio, el flujo bilateral mostró una recuperación del 4,8% respecto de septiembre de 2026. El comportamiento refleja una baja de las importaciones y un intercambio menor entre las dos economías.

Las importaciones argentinas desde Brasil sumaron USD 1.530 millones y registraron una baja interanual del 6,7%. Aun con esa retracción, las compras al principal socio comercial de Argentina superaron a las exportaciones y determinaron el déficit de USD 270 millones en el mes. Para el comercio exterior argentino, el dato es relevante porque muestra una mejora respecto de los meses previos, aunque sin revertir el signo negativo.

Acumulado anual En los primeros diez meses de 2026, el saldo comercial entre ambos países fue negativo para Argentina en USD 1.957 millones. La CAC comparó ese resultado con el mismo período de 2025, cuando el déficit había llegado a USD 5.082 millones. La diferencia entre ambos períodos equivale a una reducción de USD 3.125 millones, es decir, una contracción de aproximadamente el 61,5% interanual.

Qué explicó el movimiento El crecimiento de las exportaciones argentinas durante octubre estuvo impulsado principalmente por mayores ventas de aluminio, fuel oil, aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos en bruto, polímeros de etileno, trigo y centeno. Del lado de las importaciones, la baja del 6,7% respondió sobre todo a menores compras de vehículos automóviles de pasajeros, partes y accesorios de vehículos automotores, vehículos destinados al transporte de mercancías y vehículos de usos especiales. El próximo dato a seguir será la evolución del intercambio en los meses siguientes, para verificar si la mejora del saldo se consolida o si vuelve a ampliarse la brecha comercial.