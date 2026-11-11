El indicador de JP Morgan cayó por tercera jornada seguida, impulsado por la mejora de los bonos argentinos en dólares. El foco sigue puesto en reservas y vencimientos de deuda.

El riesgo país de Argentina volvió a bajar este miércoles y cerró en 852 puntos básicos, su nivel más bajo en varias ruedas. La caída acumulada en las últimas jornadas reflejó un alivio parcial en la curva de rendimientos de la deuda soberana.

Después del descenso de 52 puntos registrado al comienzo de la semana y de la baja de 14 unidades del martes, el indicador elaborado por JP Morgan completó tres ruedas consecutivas en retroceso. Ese movimiento se explicó por la recuperación de los bonos soberanos argentinos en dólares.

Bonos y demanda externa La mejora alcanzó tanto a los Bonares como a los Globales, títulos públicos que mostraron una respuesta favorable de inversores institucionales y fondos del exterior. Según el comportamiento descripto en el mercado, esos actores rebalancearon sus carteras en busca de retornos tras la volatilidad previa.

Contexto internacional La evolución local se produjo en un escenario externo adverso, con las principales bolsas de Wall Street operando con cautela y retrocesos. Ese clima estuvo condicionado por datos de inflación en Estados Unidos que superaron levemente las previsiones del mercado y reactivaron la atención sobre los próximos pasos de la Reserva Federal en materia de tasas de interés.

Reservas y deuda En la región, la deuda argentina logró desacoplarse de manera transitoria del comportamiento de otros activos emergentes. Mientras distintas monedas y mercados latinoamericanos sintieron la presión de un dólar global más firme, la renta fija local mantuvo atractivo relativo en los circuitos internacionales donde siguió negociándose. De cara a las próximas ruedas, el foco de los inversores continúa en la evolución de las reservas y en los compromisos financieros que deberá afrontar el Tesoro nacional.