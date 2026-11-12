De los cerca de 250 inscriptos a la iniciativa, 176 fueron de la provincia de San Juan. Tras un proceso de selección, 80 empresas y pymes sanjuaninas quedaron elegidas para avanzar con la primera edición del programa impulsado por Mercado Libre, que busca acercar a los emprendimientos locales al ecosistema de la plataforma.





“Meli Conecta De Punta a Punta” ofrecerá un programa gratuito de capacitación y profesionalización destinado a empresas y pymes que buscan iniciarse en el comercio electrónico o mejorar sus ventas a través de la plataforma. Esta iniciativa contempla capacitaciones grupales organizadas en tres módulos, con contenidos vinculados a precios y financiación, reputación y envíos, promociones y publicidad, catálogo y métricas de competencia, entre otras herramientas.





Uno de los datos destacados del relevamiento está relacionado con la experiencia previa en la plataforma: el 85% de las empresas y emprendimientos inscriptos manifestó que no vendía a través de Mercado Libre al momento de incorporarse al programa.





Desde la organización destacaron el compromiso y los esfuerzos realizados por el Gobierno de San Juan para difundir la iniciativa y expresaron su entusiasmo por el interés demostrado por las pymes y los emprendedores sanjuaninos en aprender y experimentar dentro del ecosistema de Mercado Libre. El proceso de selección priorizó a aquellas pequeñas y medianas empresas que cuentan con stock físico, catálogo digitalizado y capacidad operativa para desarrollar su actividad comercial a través de este canal de venta.





José Carpino, director de Pymes y Emprendedores, declaró que “este récord de convocatoria es resultado del impulso que el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Producción Gustavo Fernández le dan al ecosistema emprendedor, junto con el trabajo de la Dirección de Pymes a través del programa San Juan Emprende. El relevamiento emprendedor es una herramienta fundamental para acercar nuevas oportunidades, como la disponible en Mercado Libre. Por eso, es importante que los emprendedores completen el relevamiento para poder acceder a estos beneficios y potenciar sus proyectos. Estamos muy felices y orgullosos del crecimiento y el empuje del ecosistema emprendedor sanjuanino”.





En cuanto al tipo de actividad, el 42% de los inscriptos produce a escala y vende directamente, mientras que el 36% se desempeña como revendedor y el 22% restante se identificó con otro perfil. Respecto de los rubros, la categoría “Otros” concentró el 42% de las inscripciones. Le siguieron Moda e Indumentaria, con el 15%; Consumo Masivo, con el 11%; Belleza y Accesorios, con el 8%; y Construcción e Industria, también con el 8%.





Por otra parte, las redes sociales fueron el principal canal por el que los participantes conocieron la propuesta, con el 46%. En segundo lugar se ubicó el correo electrónico, con el 23%; mientras que el 16% se enteró a través de su participación en algún programa pyme provincial. También se registraron inscripciones mediante el contacto de cámaras empresarias, con el 7%, y otros canales, que representaron el 8%.





La iniciativa continuará desarrollándose hasta el mes de enero. Una vez finalizado el ciclo, se podrá conocer cuántas de las pymes y empresas sanjuaninas seleccionadas lograron completar la totalidad del programa.