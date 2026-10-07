La empresa Uber Technologies, Inc. avanza sobre Delivery Hero SE y busca quedarse con PedidosYa en la Argentina, en el marco de una operación global valuada en U$S 14.800 millones. La transacción todavía no está cerrada y, según informó la propia empresa, requiere autorizaciones regulatorias antes de su eventual finalización. En el sector de reparto por aplicaciones, el caso abrió una discusión que excede la competencia entre plataformas y alcanza a las condiciones de empleo de los repartidores.

La Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios presentó ante la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) un escrito de oposición y denuncia de concentración económica contra la operación. El planteo cuestiona que Uber adquiera el control de las operaciones de Delivery Hero en la Argentina, que funcionan bajo la marca PedidosYa. El expediente quedó bajo análisis del organismo, que debe determinar si la concentración puede afectar las condiciones de competencia y el interés económico general.

La propia Uber proyectó completar la operación durante el segundo semestre de 2027, siempre que obtenga los permisos correspondientes. Para los repartidores, la discusión no se limita al mercado de consumo: si la compra prospera, una de las alternativas que hoy existe para conectarse con una plataforma competidora dejaría de estar disponible. En ese escenario, la denuncia sostiene que podría quedar un único actor con mayor capacidad para fijar condiciones en un universo laboral de peso dentro del reparto por aplicaciones.

El planteo por monopsonio El escrito presentado ante la ANC advierte sobre un posible “monopsonio”, es decir, una situación en la que una sola empresa concentra la demanda de trabajo y obtiene mayor poder para establecer condiciones. Según el documento, si Uber absorbe a PedidosYa, los repartidores podrían quedar frente a un único comprador de su fuerza de trabajo dentro del mercado de reparto por aplicaciones. La preocupación central es que, sin una alternativa competitiva, los trabajadores tengan menos margen para cambiar de plataforma si consideran insuficientes las tarifas o cuestionan las condiciones de funcionamiento.

El sindicato pidió que la operación sea rechazada o, en su defecto, que la ANC imponga condiciones específicas para evitar una concentración de ese tipo. Entre las medidas solicitadas figuran tarifas mínimas vinculadas con los costos de vida y combustible, mayor transparencia sobre el funcionamiento de los algoritmos y controles sobre las operaciones financieras asociadas a las billeteras virtuales. La presentación también incorpora liquidaciones de jornadas y un análisis sobre las distancias recorridas para respaldar sus observaciones sobre ingresos y costos.

Tarifas y costos operativos De acuerdo con esa documentación, en dos muestras analizadas el pago base por kilómetro se ubicó entre $ 249,39 y $ 291,44. El planteo sostiene que esos valores no alcanzarían para cubrir de manera adecuada combustible, mantenimiento y amortización de la moto o bicicleta, telefonía e indumentaria de protección. En las liquidaciones incorporadas al expediente, las propinas representaron entre $ 5.600 y $ 6.500 por jornada y llegaron a explicar cerca del 20% del ingreso total.

La denuncia interpreta ese peso de las propinas como una señal de que parte de los costos operativos termina trasladándose al consumidor, mientras la tarifa base permanece baja. En paralelo, el escrito cuestiona el poder de los algoritmos para determinar asignaciones, recorridos, tarifas y sanciones, y advierte que la desactivación de una cuenta puede dejar a un repartidor fuera del mercado laboral de la plataforma sin una alternativa equivalente. La ANC ya había iniciado en marzo una investigación de oficio sobre posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de plataformas de delivery de comida, con foco en cláusulas de paridad de precios y acuerdos de exclusividad con restaurantes.