El vicepresidente del EPRE, Dr. Roberto Ferrero, abordó las preocupaciones del sector comercial frente a los incrementos en las facturas de luz, detalló las herramientas de mitigación tarifaria implementadas en la provincia y explicó el plan de resiliencia puesto en marcha ante la llegada de la temporada estival.



Tras sostener reuniones con representantes de diversas cámaras de comercio —entre ellas las de los departamentos de Caucete y Capital—, el vicepresidente del EPRE, Dr. Roberto Ferrero, precisó que el reclamo del sector mercantil se estructura en dos ejes principales. En primer término, plantearon inquietudes vinculadas a eventuales errores puntuales de facturación, derivados de posibles fallas en la lectura o en el funcionamiento de los medidores. Al respecto, los análisis sistémicos del organismo regulador descartan la existencia de un fallo generalizado, aunque el EPRE se encuentra colaborando con los comerciantes para evaluar cada caso particular y brindar la solución correspondiente.

Por otro lado, Ferrero ratificó la existencia de un aumento real de la factura para un mismo nivel de consumo, alcanzando una variación de entre el 45% y el 46% interanual respecto al ejercicio anterior. Al fundamentar las causas de esta variación, la autoridad del EPRE destacó que los costos de generación y transporte de energía —fijados de manera federal por la Secretaría de Energía de la Nación— sufrieron un incremento del 63%. Ante esta suba en los costos nacionales, San Juan tomó la determinación de contener el tramo correspondiente a la tarifa provincial, limitando su ajuste al 23% interanual.

Fondo de Contención Tarifaria y facilidades de pago para comercios

Con la finalidad de amortiguar el impacto económico, el Estado provincial destinó cerca de $1.800 millones del Fondo de Contención Tarifaria —un mecanismo que se nutre de recursos de la propia tarifa, sin aportes del tesoro provincial— para diferir la aplicación de los incrementos de costos hasta la finalización de la temporada invernal.

Adicionalmente, el EPRE puso a disposición de los comerciantes una serie de instrumentos de alivio financiero:

Planes de pago con tasa subsidiada: Para aquellos usuarios comerciales con saldos pendientes, se establecieron planes de financiación en 2, 4 o 6 cuotas, acompañados por la condonación de punitorios y una tasa de interés fijada al 50% de la tasa regulada del Banco Nación Argentina.

Facturación nivelada: Se ofrece la opción voluntaria de adherir al régimen de tarifa nivelada. Este esquema busca estabilizar la variación de las boletas a lo largo del año: en los meses de mayor consumo estival se abona un monto inferior al costo devengado, mientras que en los meses de menor demanda se compensa la diferencia, logrando un flujo de pago previsible.

Prevención climática y resiliencia de la red eléctrica ante el verano

Ante las perspectivas meteorológicas que anticipan una temporada de verano caracterizada por frecuentes lluvias y eventos climáticos de magnitud, el EPRE intensificó los esquemas de prevención y control de la infraestructura eléctrica.

En el plano administrativo, el 11 de agosto de 2026 la entidad reguladora notificó al ENRE para que requiera a las transportistas nacionales Transener y Distrocuyo la ejecución de los estudios e inspecciones correspondientes sobre las líneas de alta tensión que abastecen a la provincia desde Mendoza y las conexiones hacia Jáchal, Rodeo y Calingasta.

De manera paralela, en el ámbito provincial se ejecutan estudios orientados a blindar los puntos de mayor vulnerabilidad operacional:

Mantenimiento de defensas aluvionales: Inspección técnica y reacondicionamiento de obras de protección en torno a las instalaciones eléctricas.

Guardias y protocolos de contingencia: Organización de equipos operativos de reserva y protocolización de respuestas de emergencia.

Enfoque en resiliencia: Ferrero remarcó que frente a contingencias extraordinarias e inevitables —tales como la caída de árboles sobre el tendido o crecidas aluvionales de gran magnitud—, el objetivo operativo primordial es garantizar la resiliencia de la red. Esto implica disponer de los medios necesarios para restablecer el suministro eléctrico en el menor tiempo posible una vez producida la falla.

Inversiones en infraestructura en departamentos críticos

En el análisis de la calidad del servicio técnico, el departamento de Calingasta fue determinado como una de las áreas de menor desempeño en la provincia. Con el propósito de subsanar este déficit estructural, se encuentra en proceso de ejecución un plan de inversiones superior a los 6.000 millones de pesos.

Dichas obras son financiadas a través del fondo PIEDE (Fondo de Infraestructura Provincial para el Desarrollo Eléctrico) e inversión de la empresa distribuidora, concentrándose los trabajos en la renovación de las redes de media y baja tensión, segmento clave para estabilizar la prestación del servicio a los vecinos y comercios de la zona.