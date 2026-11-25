El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, afirmó en una entrevista con A24 que no le preocupan la suba del dólar ni del riesgo país, pero en el arranque de la jornada ambas variables volvieron a subir. El dólar del Banco Nación saltó 15 pesos y se ubicó en $1630, mientras que el blue avanzó 40 pesos y cotizó a $1740. En paralelo, el riesgo país trepó a 1131 puntos básicos, según el índice de JP Morgan.

La reacción del mercado se produjo después de las declaraciones del funcionario antes de la apertura. Caputo sostuvo que la suba del riesgo país es “puntual” y la atribuyó al “temor político” de los inversores. También señaló que, a diferencia de otras crisis, la economía no enfrenta déficit fiscal ni déficit de cuenta corriente, y sostuvo que esa combinación reduce el impacto de la tensión financiera.

Tipo de cambio y brecha

En la entrevista, el ministro también relativizó la corrida hacia el dólar de los últimos diez días. Dijo que no le preocupa porque estuvo acompañada por una semana de crisis global y porque la moneda local se depreció “en el promedio de todas las monedas de la región”. Además, reconoció que hay empresas que se están dolarizando, lo que elevó la brecha entre el oficial y el contado con liquidación (CCL) al 12%. Según su explicación, el precio del dólar es “absolutamente razonable” porque flota dentro del esquema vigente.

Inflación y traslado a precios

Caputo también afirmó que no espera un traslado alto a precios por la “robustez del programa”. Sostuvo que, mientras haya equilibrio fiscal y no se convaliden movimientos con emisión monetaria, el pass through —es decir, el traslado de una devaluación a la inflación— sería menor. Sin embargo, en el mercado ya se mencionan remarcaciones de hasta 10%, según lo señalado por LPO.

El debate de fondo sigue siendo si el Gobierno deja correr el tipo de cambio o si el mercado está imponiendo la devaluación. La duda se vincula con la presión del Fondo Monetario Internacional, que habría pedido acercar el dólar al techo de la banda, y con la presunta intervención oficial en los contratos de futuros. En ese contexto, un informe privado estimó que desde la salida del país de la misión del organismo hasta este martes el dólar mayorista pasó de $1522 a $1606, una suba del 5,52%.

Escenarios abiertos

Operadores del mercado sostienen que Caputo tendría margen para llevar el dólar hasta $1800, lo que implicaría una devaluación cercana al 25%. Un estudio de Gabriel Rubinstein calculó que un ajuste de esa magnitud sumaría tres puntos a la inflación actual y la llevaría cerca del 5%. El dato relevante para los próximos días es si el Gobierno convalidará un nuevo nivel de tipo de cambio o si intentará contenerlo mediante intervenciones indirectas, en un contexto en el que el riesgo país volvió a ubicarse por encima de los 1100 puntos.