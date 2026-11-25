El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó una nueva baja del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en el tercer trimestre del año, la segunda consecutiva, con lo que la economía quedó en recesión técnica. En San Juan, ese dato ya se refleja en el comercio, la construcción y el mercado inmobiliario, según referentes de esos sectores consultados por el medio.

Carlos Iramain, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos, señaló que los locales de indumentaria, calzado y marroquinería priorizan vender el stock disponible antes que trasladar los aumentos de costos a los precios. Esa estrategia busca sostener el nivel de ventas en un contexto de menor demanda, aunque implica absorber parte de la suba en los márgenes de rentabilidad. El comportamiento, según explicó, se repite en un escenario de consumo más débil y decisiones comerciales más conservadoras.

Facundo Beltramone, economista de la Fundación Libertad, sostuvo que el panorama para 2026 muestra una recuperación, pero a un ritmo menor al previsto al inicio de este año. Indicó que el Top 10 de analistas del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el sondeo de proyecciones del Banco Central, redujo su estimación de crecimiento del 3,3% en diciembre de 2025 al 0,7% en octubre. Ese recorte, planteó, refleja una revisión a la baja de las expectativas sobre la marcha de la actividad.

Obra pública y construcción Desde la Cámara Empresarial de la Construcción atribuyeron la caída del movimiento sectorial al freno de la obra pública nacional. Un referente de la entidad explicó que en la provincia se logró sostener la obra pública local en torno al 60% de los niveles habituales, con financiamiento del Gobierno de San Juan y nuevos anuncios de obras. Esa continuidad parcial aparece como el principal amortiguador frente a la retracción de la actividad privada y a la menor ejecución nacional.

Inversión y expectativas En el mercado inmobiliario, Leonardo Pérez Tinto, vicepresidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios, advirtió que cualquier indicador negativo aumenta la incertidumbre entre los inversores y afecta las decisiones de nuevos emprendimientos. Según explicó, ese clima suele traducirse en suba del dólar, aumento del riesgo país y menor disposición a invertir. “Más que el dato en sí, afecta lo que puede traer aparejado. Por eso, más allá del número puntual, la noticia va a tener un impacto negativo, como pasa en todos los mercados”, dijo.

De acuerdo con el INDEC, la actividad económica cayó 1,2% interanual en el tercer trimestre, aunque en los primeros nueve meses del año todavía acumula una suba de 1%. Entre los dieciséis sectores que integran el EMAE, cinco mostraron mejoras y diez registraron bajas, con un retroceso de Pesca del 48,6% como la caída más pronunciada. En ese marco, el seguimiento inmediato en San Juan queda concentrado en la obra pública provincial y en los anuncios de nuevas obras, que los empresarios consideran decisivos para sostener la actividad en los próximos meses.