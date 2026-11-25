La cotización oficial avanzó este miércoles en el Banco Nación. El mercado sigue de cerca un vencimiento de deuda por US$1.888 millones.

El dólar en el Banco Nación subió este miércoles 25 de noviembre y llegó a $1.630 para la venta, tras abrir la jornada en $1.615 y pasar luego a $1.620. La variación fue de 0,93% respecto del día anterior y dejó la compra en $1.580.

En el resto de las cotizaciones, el dólar blue se ubicó en $1.725 para la venta y $1.680 para la compra, aunque el precio puede variar según el lugar. El dólar MEP cotizó a $1.675,79 para la venta y $1.674,70 para la compra, mientras que el dólar CCL (contado con liquidación, una forma de comprar dólares a través de la compra y venta de bonos o acciones) se ubicó en $1.775,25 para la venta y $1.770,20 para la compra.

El dólar oficial se mantuvo en $1.619,10 para la venta, sin variación en el día. El dólar turista se calculó en $2.119 de referencia, el dólar cripto en $1.779,30 con una baja del 0,21% y el dólar mayorista subió a $1.610 para la venta.

En paralelo, el riesgo país argentino, indicador que mide cuánto más pagan los bonos del país frente a los de Estados Unidos para atraer inversores, subió 1,80% y llegó a 1.134 puntos. El índice lo elabora el banco J.P. Morgan y, según ese parámetro, una suba refleja mayor desconfianza de los inversores en la deuda argentina.

Vencimiento de deuda El mercado sigue de cerca el próximo vencimiento del Gobierno nacional por US$1.888 millones, previsto para el 30 de noviembre. Este miércoles se conoce el fixing, el valor del dólar que se usa para calcular ese pago, y en la última semana esa referencia ya subió $40. Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) advirtieron que “será otra jornada exigente para el mercado cambiario” y señalaron que este miércoles se define el fixing de noviembre, tras lo cual “el outstanding quedó en u$s1.888 millones”.