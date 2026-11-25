El medio aguinaldo se acredita junto con el haber mensual según DNI y tramo de ingresos. Los pagos de diciembre irán del 9 al 23 de ese mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos de diciembre de 2026 para jubilados, pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y titulares de Pensiones No Contributivas. El organismo precisó además cuándo se acreditará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo.

El beneficio no se deposita en una fecha aparte, sino junto con el haber mensual de diciembre. La acreditación depende de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del tramo de ingresos de cada beneficiario. Según el cronograma oficial, todos los pagos se harán antes de Nochebuena, entre el miércoles 9 y el miércoles 23 de diciembre, con incidencia de los feriados del lunes 7 y el martes 8.

Haber mínimo Quienes perciben el haber mínimo comenzarán a cobrar primero. Los DNI terminados en 0 lo harán el miércoles 9 de diciembre, los terminados en 1 el jueves 10 y los terminados en 2 el viernes 11. Luego seguirán los terminados en 3, el lunes 14; en 4, 5 y 6, el martes 15; y en 7, 8 y 9, el miércoles 16 de diciembre.

Haberes superiores Para los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, el pago arranca al finalizar el primer grupo. Los DNI terminados en 0 y 1 cobrarán el jueves 17 de diciembre, los terminados en 2 y 3 el viernes 18, los terminados en 4 y 5 el lunes 21, los terminados en 6 y 7 el martes 22, y los terminados en 8 y 9 el miércoles 23 de diciembre, en la víspera de Navidad.

En el caso de las Pensiones No Contributivas, por invalidez, vejez o madres de siete hijos o más, los pagos también se ordenan por terminación de DNI. Los documentos finalizados en 0 y 1 cobran el miércoles 9, los terminados en 2 y 3 el jueves 10, y los terminados en 4 a 9 el viernes 11 de diciembre. ANSES informó además que las Órdenes de Pago Previsional y los Comprobantes de Pago Previsional de diciembre tendrán validez hasta el 12 de enero de 2027.

El medio aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto cobrado entre julio y diciembre. Con la actualización de octubre, la jubilación mínima asciende a $453.797, por lo que el medio aguinaldo de esa mínima se ubica en torno a $226.898 brutos, sin incluir bonos extraordinarios. El dinero ya depositado en la cuenta bancaria, en cambio, queda disponible sin vencimiento.