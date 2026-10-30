Los nuevos cuadros tarifarios rigen desde este domingo. El gas aumenta 2,17% en todo el país y la luz 3,57% solo en el AMBA.

Desde este domingo, las boletas de luz y gas tendrán nuevos valores tras la publicación de los cuadros tarifarios realizada este viernes por los organismos reguladores. La suba será del 3,57% para la electricidad y del 2,17% para el gas. El alcance del ajuste no será uniforme y dependerá del servicio, la jurisdicción y el esquema de subsidios vigente.

En el caso de la electricidad, el incremento informado corresponde únicamente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), porque en las provincias el valor depende de los entes reguladores locales. Para San Juan, eso implica que el 3,57% no se traslada de manera automática a las facturas y que el nuevo cuadro deberá ser definido por el organismo provincial competente. La referencia nacional sirve como antecedente, pero no fija por sí sola el precio final que pagarán los usuarios sanjuaninos.

Según estimaciones de la Secretaría de Energía, en el AMBA la suba podría representar unos $1.700 adicionales por factura. Para tres de cada cuatro hogares de esa región, el aumento promedio rondaría los $1.150. Esos cálculos forman parte de la comunicación oficial sobre el impacto esperado de la actualización tarifaria.

El ajuste del gas, en cambio, sí tiene alcance nacional y también alcanzará a los hogares sanjuaninos. El promedio informado es de 2,17% y se verá reflejado en las próximas boletas. La medida se suma a la secuencia de actualizaciones mensuales que viene aplicando el Gobierno nacional sobre los servicios energéticos.

Subsidios vigentes

El Gobierno nacional resolvió mantener los beneficios para quienes cumplen los requisitos del régimen de Subsidios Eléctricos Focalizados (SEF), que bonifica parte del consumo según los ingresos del hogar. También prorrogó el límite de 200 kWh de consumo con descuento, el mismo que rigió en septiembre y octubre. Para quienes accedan al beneficio, la reducción total sobre la energía seguirá siendo del 75%, combinando el descuento general del 50% con uno extraordinario del 25%.

En el caso del gas natural, el descuento total llega al 74,25%, integrado por la bonificación general del 50% y un adicional del 24,25%. La continuidad de esos topes y porcentajes define cuánto de la actualización terminará trasladándose a cada hogar. El efecto final dependerá de la categoría de usuario, del nivel de consumo y de la jurisdicción donde se facture el servicio eléctrico.

Fórmula de actualización

Desde la Secretaría de Energía explicaron que la actualización mensual de la electricidad sigue una fórmula que combina la evolución de los precios mayoristas (IPIM, Índice de Precios Internos al por Mayor) y de los precios al consumidor (IPC, Índice de Precios al Consumidor). Según el organismo, la suba de noviembre está vinculada al aumento del IPIM, que atribuyeron al impacto de los costos derivados de la tensión en Medio Oriente.

Con este esquema, noviembre comienza con un nuevo movimiento en las tarifas de los servicios esenciales. El dato operativo a seguir es la definición que adopten los entes reguladores provinciales para la electricidad y la llegada de las próximas facturas con el nuevo valor del gas.