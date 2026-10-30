La Superintendencia de Entidades Financieras allanó el trámite para que la empresa de Marcos Galperin avance hacia una licencia bancaria. Falta la decisión final del Directorio del Banco Central.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio la aprobación técnica a la solicitud de Mercado Pago para transformarse en banco. La confirmación fue realizada por el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet, durante el Argentina Fintech Forum 2026. El trámite todavía depende de la aprobación definitiva del Directorio del organismo.

“En lo que depende de la Superintendencia, ya tiene allanada la parte técnica. La licencia de Mercado Banco, entiendo que así se llamará, seguirá su curso”, explicó Curutchet, quien también integra el Directorio del BCRA. Según indicó, la instancia bajo su órbita ya fue superada, aunque el expediente sigue abierto en la etapa decisoria final. El funcionario había anticipado semanas atrás que esa definición llegaría antes de fin de año.

La referencia temporal se vincula además con el antecedente de Revolut, el banco digital europeo que recibió su licencia el mes pasado y prevé comenzar a operar en 2027. En ese marco, la eventual autorización para Mercado Pago se inscribe en un proceso de ampliación del sistema financiero local, donde siguen conviviendo bancos tradicionales y nuevos jugadores digitales. La decisión final del Directorio será la que determine si la empresa de Marcos Galperin pasa a operar como entidad bancaria de pleno derecho.

Qué cambiaría

La transformación de Mercado Pago, que hoy funciona como billetera virtual o proveedor de servicios de pago (PSP), implicaría un cambio regulatorio relevante. Las más de 20 millones de cuentas que se le atribuyen por estimaciones del mercado dejarían de operar con CVU —clave virtual uniforme— para pasar a CBU —clave bancaria uniforme—. Ese salto habilitaría operaciones que hoy están reservadas a los bancos, entre ellas la acreditación de sueldos y la captación de depósitos a plazo fijo.

Como PSP, la empresa solo puede prestar fondos propios. En cambio, una licencia bancaria le permitiría realizar intermediación financiera plena, es decir, prestar con fondos de terceros. Esa diferencia es central para entender el alcance del trámite, porque modificaría la escala y la naturaleza del negocio financiero que hoy desarrolla la compañía. También abriría la posibilidad de expandirse con mayor amplitud en préstamos, inversiones, tarjetas y seguros.

Impacto regulatorio

El avance de Mercado Pago genera efectos directos sobre la banca tradicional, que desde hace años reclama condiciones regulatorias equivalentes. Cada cuenta sueldo que la empresa capte representará una pérdida de fondeo sin costo para los bancos, según el planteo del sector. Al mismo tiempo, en el BCRA existen reservas sobre el expediente y fuentes al tanto del trámite señalaron que el plan de negocios presentado por la empresa es “muy conservador”.

Esas mismas fuentes advirtieron que ese enfoque no termina de coincidir con el historial competitivo de Mercado Libre y Mercado Pago. También señalaron preocupación por el riesgo de que eventuales problemas en un segmento del negocio se trasladen a otros. Por ese motivo, no se descarta que la aprobación final llegue con condicionamientos destinados a evitar distorsiones en el sistema financiero. El paso que sigue es la decisión del Directorio del BCRA, que definirá si la autorización técnica se convierte en licencia efectiva.