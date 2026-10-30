Este viernes 30 de octubre, las cotizaciones mostraron una brecha mínima entre el oficial y el blue. El valor responde a la política cambiaria y a las regulaciones del Banco Central.

Este viernes 30 de octubre, el dólar oficial en Argentina cotizó a 1.510 pesos para la compra y 1.560 pesos para la venta. En paralelo, el dólar blue se negoció a 1.545 pesos para la compra y 1.565 pesos para la venta. La diferencia entre ambas referencias muestra la persistencia de dos precios para la divisa en el mercado local.

La cotización oficial se enmarca en la política cambiaria del gobierno y en las regulaciones del Banco Central, según el texto original. Ese esquema define el valor de referencia para operaciones formales y, al mismo tiempo, condiciona la comparación con los mercados informales. La brecha entre ambos tipos de cambio sigue siendo un dato central para empresas, comercios y consumidores que operan con costos dolarizados.

El dólar blue, al negociarse por encima del oficial en la venta, mantiene una referencia distinta para quienes acceden a ese circuito. Esa distancia resume la tensión entre el precio regulado y el valor que surge en el mercado informal. En contextos de incertidumbre económica, esa diferencia suele ser seguida por operadores y analistas por su impacto en precios, decisiones de cobertura y expectativas.

No se informaron en el material de origen otros tipos de cambio ni variaciones respecto de jornadas anteriores. Por lo tanto, el dato relevante para este 30 de octubre es la coexistencia de ambas cotizaciones y la brecha que las separa. La evolución de esos valores queda sujeta a la política cambiaria vigente y a la operatoria de los próximos días.