San Juan fue una de las siete provincias que aumentaron sus ingresos propios en el primer semestre de 2026, con una suba real de 1%, según un informe de Empiria Consultores. El dato se produjo en un contexto de caída de los recursos provinciales a nivel nacional y de menor recaudación de origen federal.

El estudio señala que, en el primer semestre de 2026, las provincias registraron un superávit primario de 0,1% del PBI y equilibrio financiero, frente al superávit primario de 0,2% y el superávit financiero de 0,1% observados en el mismo período de 2025. En el último año móvil, entre julio de 2025 y junio de 2026, el informe ubica a las jurisdicciones subnacionales con un déficit primario de alrededor de 0,1% del PBI, mientras que la Nación mostró un superávit de 1% del PBI.

Caída de ingresos Empiria, elaborado por los economistas Lucas Tettamanti y Bautista Santamarina, sostiene que el resultado fiscal provincial se deterioró porque el gasto total se mantuvo sin cambios en términos reales, pero los ingresos bajaron 1%. Según el reporte, el gasto en Personal y Jubilaciones subió 1% real en ambos casos, mientras que el gasto en Obra retrocedió 4%. En paralelo, los recursos de origen nacional cayeron 3% real por una menor recaudación, que el informe cuantifica en 5% en el semestre, con especial incidencia del IVA, que bajó 8%.

En el plano provincial, el trabajo afirma que los recursos propios también retrocedieron 2% real en el total, aunque con comportamientos distintos entre jurisdicciones. Solo siete provincias registraron subas: Neuquén (+8%), Río Negro (+5%), Chubut (+2%), San Juan y Mendoza (+1% ambas). En el otro extremo, el informe ubica a Misiones y La Rioja con las mayores bajas, de 21% y 13%, respectivamente.

Ranking fiscal El estudio también construye un ranking provincial sobre cuatro variables: autonomía, resultado primario, exposición financiera y calidad del gasto. La autonomía se mide como la relación entre ingresos provinciales más regalías y los ingresos totales; el resultado primario, como porcentaje del PBG (Producto Bruto Geográfico); la exposición financiera, como stock de deuda sobre ingresos totales; y la calidad del gasto, como relación entre gasto de capital y gasto en personal. Sobre esa base, San Luis lidera el listado, seguida por Formosa y CABA, mientras que Buenos Aires aparece en el puesto 16.

El informe añade que Chaco mejoró seis posiciones en el atributo de resultado y quedó novena, mientras que Tierra del Fuego se mantuvo última por el peor resultado primario, con un déficit de 3,4% de su PBG. Santa Cruz también figura en el tramo inferior por su déficit y por la calidad del gasto. Para San Juan, el dato relevante es que integró el grupo reducido de provincias con mejora en sus ingresos propios, en un semestre signado por la caída de transferencias y de la recaudación nacional.