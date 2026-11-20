Según el Indec, entre enero y octubre alcanzaron USD 1.064 millones, con una suba interanual de 53,2%. ARCA mantiene un tope de cinco envíos por persona al año.

Las importaciones realizadas a través de servicios postales superaron los USD 1.000 millones entre enero y octubre de 2026. Según los últimos datos del Indec, en ese período el total llegó a USD 1.064 millones, con un aumento de 53,2% respecto de igual tramo de 2025.

En octubre, las compras por esta vía alcanzaron los USD 104 millones, lo que implicó una suba interanual de 12,2%. El dato refleja la expansión del régimen de pequeños envíos en la Argentina, utilizado para adquirir productos en el exterior mediante Prestadores de Servicios Postales, también llamados PSP, o empresas de courier. La operatoria está regulada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que fija límites de cantidad, peso y valor.

Cuántos envíos permite el régimen

El sistema habilita hasta cinco envíos por persona y por año calendario. Cada paquete puede tener un valor máximo de USD 3.000 y un peso de hasta 50 kilos. Además, no puede incluir más de tres productos de la misma especie por envío y debe estar destinado al uso personal, sin finalidad comercial. Una vez agotado el cupo anual, no puede volver a utilizarse esa franquicia durante el mismo año.

Impuestos y franquicia

El régimen establece que los primeros USD 400 del valor FOB de cada envío, es decir, el valor de la mercadería puesta a bordo sin incluir flete ni seguro, quedan exentos de derechos de importación y de la tasa de estadística. Sin embargo, corresponde abonar el IVA y los impuestos internos cuando correspondan. Si el valor supera esa franquicia, los tributos se calculan sobre el excedente. En un ejemplo de USD 600, los gravámenes alcanzan los USD 200 que exceden el tope exento.

Consulta del cupo y controles

Los usuarios pueden verificar cuántos envíos utilizaron durante el año en el sitio oficial de ARCA, con clave fiscal de nivel 2 o superior, a través del servicio “Envíos Postales Internacionales”. Allí se consultan los movimientos registrados y el uso del cupo. Las gestiones aduaneras quedan a cargo de la empresa de courier, por lo que el destinatario no necesita presentar formularios adicionales ante el organismo.

Los pagos de impuestos y cargos asociados deben realizarse por el prestador que interviene en la entrega. ARCA advirtió que no solicita transferencias por correo electrónico, llamadas o redes sociales. El dato relevante para los usuarios es que el régimen combina una franquicia impositiva parcial con límites operativos precisos, mientras el volumen de operaciones sigue en aumento y mantiene la necesidad de control sobre cupos y tributos.