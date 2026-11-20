La agencia Moody's prevé una mejora de las condiciones de financiamiento para las empresas argentinas hacia 2027, apoyada en la estabilización macroeconómica y la reapertura de los mercados externos. Al mismo tiempo, advirtió que el acceso al crédito seguirá siendo desigual entre compañías exportadoras y firmas orientadas al mercado interno.

En su informe sobre las perspectivas de las empresas no financieras de América Latina, la calificadora sostuvo que la calidad crediticia corporativa regional se mantendrá estable en términos generales durante 2027, aunque con sesgo negativo. En ese marco, ubicó a Argentina entre los mercados con trayectoria de mejora, en contraste con los mayores desafíos que anticipó para Brasil y Colombia.

Exportadoras y mercado interno Moody's señaló que las mejores condiciones se concentrarán en las grandes compañías exportadoras de petróleo, gas y minería, por su capacidad de generar divisas y acceder a financiamiento externo de mayor plazo. Entre las firmas mencionadas figuran YPF, Vista Energy Argentina, Tecpetrol y Pluspetrol, que ampliaron inversiones en Vaca Muerta y cuentan con mayores volúmenes de producción. En cambio, las empresas vinculadas con el consumo y el mercado interno enfrentarán tasas de interés reales elevadas, debilidad de los ingresos de los hogares y mayor morosidad.

Flujo de caja negativo Uno de los datos centrales del informe es que alrededor del 67% de los emisores corporativos argentinos mantendrá flujo de efectivo libre negativo durante 2027, la proporción más alta entre los seis mercados analizados. Moody's aclaró que ese indicador no implica por sí mismo incumplimientos, pero sí refleja una dependencia mayor del financiamiento externo, de la liquidez acumulada o de ajustes en los desembolsos de inversión. El riesgo se incrementa en las firmas con más endeudamiento y vencimientos cercanos.

RIGI, retenciones y energía La calificadora también vinculó la mejora potencial con cambios regulatorios y con proyectos de infraestructura. Mencionó la eliminación, desde julio de 2026, de los derechos de exportación para determinados productos químicos, acero y metales, además de la reducción gradual prevista para otros gravámenes hasta junio de 2027. A eso sumó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), bajo el cual el Gobierno había aprobado hasta octubre de 2026 27 proyectos por aproximadamente USD 76.000 millones.

En el sector energético, Moody's destacó oportunidades asociadas a la ampliación de infraestructura para transportar y exportar hidrocarburos. El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur tiene previsto comenzar a operar hacia fines de 2026, mientras que la primera unidad flotante de gas natural licuado (GNL) del país lo haría hacia fines de 2027. La agencia sostuvo que los beneficios de esas inversiones dependerán de la capacidad efectiva de las empresas para producir, transportar y comercializar sus recursos en los mercados internacionales.

Riesgo electoral El calendario político aparece como una variable central en la evaluación de Moody's. La agencia advirtió que las elecciones presidenciales de octubre de 2027 podrían aumentar la volatilidad de los mercados y generar incertidumbre sobre la continuidad de las políticas económicas. En ese contexto, sostuvo que las condiciones de financiamiento y los diferenciales probablemente se volverán más volátiles a medida que se acerquen los comicios, con impacto posible en el costo del crédito y en la emisión de deuda. La evolución de esos factores será clave para sostener el acceso al financiamiento externo durante el año electoral.