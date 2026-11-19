Un informe de Economía y Energía ubicó el litro en US$ 1,59, por encima de países vecinos. La nafta quedó en la mitad de la tabla.

El litro de gasoil en la Argentina volvió a ubicarse como el más caro de la región a comienzos de noviembre, con un valor de US$ 1,59, según un relevamiento de la consultora Economía y Energía. El dato tiene impacto sobre el transporte de cargas y, por esa vía, sobre los costos de distribución de bienes y servicios.

En contraste, la nafta se ubicó en US$ 1,43 por litro y quedó en la mitad de la tabla regional. El informe comparó los precios locales con los de Uruguay, Paraguay, Chile, México y Brasil, en un contexto de seguimiento de los valores en dólares de los combustibles.

Comparación regional

En gasoil, el orden quedó encabezado por Argentina con US$ 1,59, seguida por Uruguay con US$ 1,55, Paraguay y Chile con US$ 1,51, México con US$ 1,44 y Brasil con US$ 1,33. En nafta, Uruguay encabezó la lista con US$ 2,24, seguido por Chile, México, Argentina, Brasil y Paraguay. La posición relativa de cada país muestra que el encarecimiento local se concentra en el gasoil y no en todos los combustibles por igual.

Evolución anual

En los últimos doce meses, el gasoil acumuló una suba cercana al 43% en el mercado local, al considerar los combustibles grado 2, o súper, y grado 3, o premium. La nafta registró un aumento del 34,1% en el mismo período. Esa diferencia ayuda a explicar por qué el combustible más usado por el transporte quedó por encima de sus pares regionales.

Contención de precios

La evolución de los surtidores se da en medio del mecanismo de contención que aplica YPF desde comienzos de abril, tras la escalada del conflicto en Medio Oriente y la suba del petróleo en el mercado internacional. El esquema funciona como un amortiguador, o buffer, porque la petrolera estatal absorbe parte de los aumentos del crudo para no trasladarlos de inmediato a los surtidores. La medida arrancó con un plazo inicial de 45 días y, al vencerse, YPF aplicó un ajuste del 1% y extendió su vigencia.

Mercado internacional

En el plano externo, el barril de petróleo cotiza por debajo de los US$ 100 en medio de una tregua entre Estados Unidos e Irán. El West Texas Intermediate (WTI) promedia los US$ 82,9 y el Brent se ubica en torno a US$ 92,31. Mientras siga vigente el mecanismo de contención de YPF, los precios locales no reflejarán de manera inmediata los movimientos del crudo internacional.