En una profunda definición sobre la minería moderna en San Juan, el Gerente General del proyecto cuprífero Los Azules, Michael Meding, analiza el valor de la licencia social, el concepto del "buen vecino", la integración con los productores de Calingasta, la formación de la "Generación PlayStation" y las claves para fortalecer a los proveedores locales.

En el desarrollo de la minería de gran escala, la viabilidad técnica y ambiental resulta insuficiente si no está respaldada por una verdadera integración con las comunidades territoriales. Bajo esta convicción, Michael Meding, Gerente General del proyecto cuprífero Los Azules, sintetizó el pilar fundamental que guía las operaciones de la compañía en el departamento Calingasta:

"Nosotros sin el apoyo de la sociedad, sin el apoyo del lugar donde estamos, no podemos trabajar. Vamos a ser claros: sin licencia social no hay minería."

Meding ilustró este principio recordando una anécdota ocurrida durante la presentación del Informe de Impacto Ambiental (EIA) en la localidad calingastina de Barreal. En aquella oportunidad, un pequeño grupo de ambientalistas lo desafió preguntándole si, a pesar de los esfuerzos por lograr una huella ambiental mínima y un enfoque verde, no podían realizar el proyecto en otro lugar. La respuesta del ejecutivo fue contundente respecto a la naturaleza del recurso: la mina no se puede trasladar porque el mineral está donde está. Precisamente por esa razón física e inamovible, la responsabilidad de integrarse como un "buen vecino" y ganarse la confianza diaria de la población local se vuelve aún más exigente e ineludible.

Lecciones del sector tecnológico global

Para contextualizar el rol social corporativo, el Gerente General analizó cómo otras industrias de vanguardia han sufrido severos reveses por desatender su entorno social. Meding se refirió al caso de las empresas de tecnología en Estados Unidos, abocadas a la instalación masiva de centros de datos (data centers) en estados como Ohio —donde se proyectaron más de 400 instalaciones— y Texas.

La falta de arraigo comunitario y el desinterés por actuar como dinamizadores de las economías locales provocaron un fuerte rechazo social que terminó incidiendo en los resultados electorales de medio término. Según el ejecutivo, la industria tecnológica cometió un error análogo al de la minería del pasado: descuidar la relación con la sociedad. Para Los Azules, romper con esos viejos esquemas implica asumir que la gestión social no es un área accesoria, sino el corazón mismo de la operación minera.

Coexistencia productiva: El impulso a la vitivinicultura de Calingasta

Un aspecto central expresado por Meding es que la minería no debe crecer a expensas de las actividades tradicionales sanjuaninas, sino actuar como un "cable puente" destinado a "arrancar motores" en el entramado económico regional.

"Tienen que todos los sectores coexistir, porque si la minería crece en desmedro del resto de las actividades, genera anticuerpos."

El directivo identificó la compleja situación de los productores vitivinícolas locales en Calingasta, donde la rentabilidad es difícil de sostener y se observa la erradicación de viñedos. Meding remarcó que la sostenibilidad del sector pasa por potenciar los vinos de alta gama, donde San Juan ha registrado un salto cualitativo sobresaliente en las últimas dos décadas.

El reconocimiento al Sorocayo Malbec 2025

Como muestra concreta de esta coexistencia, Meding destacó la participación de la empresa en la 38ª edición de la Cata de Vinos organizada por el Consejo Profesional de Enólogos de San Juan. En dicho ámbito —donde compartió encuentros con el Secretario de Agricultura, Miguel Moreno, y el Ministro de Producción, Gustavo Fernández— se celebró el máximo galardón otorgado a la vitivinicultura del departamento:

· Reconocimiento Gran Oro: Otorgado al vino Sorocayo Malbec 2025 de la bodega Finca Bascín, ubicada en Calingasta.

· Promoción del Consumo Local: La firme convicción de Los Azules de adquirir, difundir y promover la producción vinícola calingastina en los mercados nacionales e internacionales durante sus rondas corporativas.

Educación y empleo futuro: La "Generación PlayStation" y la alta tecnología

La evolución tecnológica en Los Azules está transformando la demanda de perfiles laborales, derribando viejos mitos sobre el trabajo en mina. Mientras que el enfoque minero tradicional demandaba trabajo físico intensivo en el yacimiento, maquinaria pesada convencional y oficios de baja especialización sin requisito de estudios concluidos, la minería tecnológica que impulsa Los Azules migra hacia operaciones remotas desde centros de control, el uso de Inteligencia Artificial y robótica, y la incorporación de profesionales altamente calificados con educación secundaria completa e ingeniería.

Al respecto, Meding relató una anécdota personal sobre un conocido de su pareja que planeaba abandonar los estudios secundarios argumentando que se dedicaría a "ser minero". El ejecutivo reaccionó de inmediato cuestionando esa visión perimida: hoy en día, la minería moderna no demanda menos personas por la automatización, sino profesionales con competencias totalmente distintas.

Alianzas para la formación técnica

Los Azules promueve la reconversión de la mano de obra en articulación directa con los actores educativos y sindicales de la región a través de cuatro ejes estratégicos:

1. Generación PlayStation: Captación de jóvenes familiarizados con mandos a distancia, entornos virtuales e interfaces digitales para la operación remota de equipos pesados mediante Inteligencia Artificial.

2. Escuela Técnica Manuel Savio: Convenios de cooperación con la institución educativa de Calingasta para fortalecer la instrucción en especialidades técnicas.

3. Programas de Terminalidad Educativa: Proyectos destinados a que los habitantes locales completen la escuela secundaria, paso indispensable para acceder a carreras de ingeniería o puestos operativos de alta calificación.

4. Diálogo con AOMA: Trabajo conjunto con la Asociación Obrera Minera Argentina, cuyo liderazgo coincide en la necesidad prioritaria de capacitar a los trabajadores en nuevas tecnologías.

Prioridad a proveedores locales y facilitación del crédito Pyme

En materia de desarrollo de proveedores, Los Azules aplica una estricta jerarquía territorial que favorece el trabajo de las empresas de la zona. El esquema prioritario de contratación establece en primer término un enfoque principal dirigido a los proveedores de Calingasta, seguido en segundo orden por las empresas de la provincia de San Juan, y reservando un enfoque general secundario para el resto de la República Argentina.

Meding fue categórico al describir cómo evalúan las propuestas comerciales: si una firma de Buenos Aires pretende prestar servicios al proyecto, la vía más efectiva es asociarse con una empresa de la zona. "Si vos compites con un sanjuanino o con un calingastino, es más complejo. Si ya tienes un socio local en Calingasta, para mí va a ser mucho más difícil decir que no", explicó el ejecutivo, señalando además la importancia de que las Pymes alcancen estándares internacionales mediante certificaciones de calidad e impacto ambiental como las normas ISO 14001.

Soluciones al estrangulamiento financiero de las Pymes

Uno de los mayores obstáculos para los contratistas locales es el acceso al crédito bancario. Meding ilustró de forma gráfica esta problemática relatando su experiencia al acompañar a un contratista a una entidad financiera:

"Fuimos a un banco y le pidieron hasta el grupo sanguíneo de la abuela del contratista... Para una Pyme, con el sistema bancario actual y las tasas vigentes, es casi imposible obtener un préstamo."

Esta restricción coincide con la célebre advertencia de Fabricio Benedetti (expresidente de CASEMI), recordada en la conversación: a veces una Pyme se funde por no tener contratos, pero otras veces se funde por obtener un contrato minero de envergadura sin contar con las espaldas financieras necesarias.

Para solucionar este cuello de botella, Los Azules trabaja activamente junto al sector financiero mediante dos instrumentos concretos:

· Acuerdo con el Grupo Petersen y Banco San Juan: Creación de un mecanismo donde los contratos adjudicados por Los Azules sirven como garantía suficiente ante la entidad bancaria para destrabar líneas de crédito a tasas viables.

· Aceleración de Factoring y Pagos Cortos: Esquemas de cesión de facturas y plazos de pago reducidos (inferiores a los 30 días habituales para las comunidades locales) para inyectar liquidez inmediata y proteger el capital de trabajo de los proveedores.

Co-gestión hídrica y respuesta ante la emergencia climática

El último invierno en la cordillera sanjuanina registró nevadas históricas, marcando acumulaciones que no se observaban desde hacía más de 25 años. Este fenómeno natural exigió un esfuerzo operativo formidable y puso a prueba el compromiso socioambiental del proyecto.

El impacto en los accesos cordilleranos

La contingencia climática afectó de manera directa los frentes de trabajo y los accesos de montaña:

· Extensión de rutas: Del trayecto total de 127 km desde Calingasta hasta la mina, 88 km corresponden a la servidumbre minera propia de Los Azules.

· Ritmo de despeje: Equipos pesados avanzaron a razón de 200 metros diarios en las zonas más complejas (kilómetro 51), con paredes de nieve que superaban en 4 metros la altura de las palas hidráulicas.

· Afectación de campamentos: Las intensas nevadas y avalanchas afectaron las instalaciones del campamento de tres estaciones (estructuras de carpas), obligando a realizar vuelos de exploración en helicóptero y generando un retraso de 3 a 4 meses en los trabajos tempranos (early works).

· Reprogramación y empleo: Para comprimir los tiempos perdidos sin alterar los plazos técnicos finales, la empresa ajustará la planificación mediante picos de contratación laboral intensiva, lo que se traducirá en mayor demanda de mano de obra en San Juan.

Trabajo mancomunado con la comunidad agrícola

Lejos de aislarse durante la contingencia, la compañía puso su equipamiento a disposición de la comunidad. Meding confirmó la firma de un acuerdo con el Departamento de Hidráulica y la articulación permanente con las juntas de regantes de Calingasta para administrar de forma coordinada el abundante caudal de deshielo.

El objetivo es prevenir inundaciones, rellenar diques y asegurar el aprovechamiento del recurso hídrico para todos los productores de la cuenca, ratificando que la minería actúa como un aliado solidario ante las emergencias climáticas.

Perspectivas: hacia un modelo de desarrollo compartido

Las definiciones de Michael Meding resumen un modelo donde el desarrollo minero en Los Azules se concibe de manera inseparable del progreso social y económico de San Juan. La búsqueda incesante de la licencia social, el respeto por las actividades tradicionales como la vitivinicultura de Calingasta, la formación técnica de las nuevas generaciones, el respaldo financiero a las Pymes y la co-gestión ambiental confirman que la minería responsable debe construirse en comunidad.

En palabras del Gerente General de Los Azules, el compromiso queda sellado en una frase conclusiva:

"Es la minería en conjunto con todo lo demás, no la minería sola."