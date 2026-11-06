La cadena pasará a manos del dueño de ChangoMás, sin anuncios de cierres ni cambios generales. La transición incluye 991 locales y una licencia de uso de marca por tres años.

El grupo español Dia acordó vender su filial argentina a Dorinka S.R.L., sociedad controlada por el Grupo de Narváez (GDN), propietario de ChangoMás. La operación abre una nueva etapa para una red de 991 establecimientos entre locales propios y franquiciados, según datos de septiembre de 2026. Por el momento, no se anunciaron cierres generales ni cambios inmediatos en la identidad comercial de la cadena.

La compraventa se encuadra en una reorganización internacional de Grupo Dia, que busca concentrar inversiones y recursos en España tras desprenderse de operaciones en otros mercados de Europa y América Latina. En la documentación presentada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, la compañía informó que Dia Argentina registró pérdidas contables por 54 millones de euros durante los doce meses terminados en junio de 2026. Ese resultado integra el contexto empresarial en el que se concretó la venta.

Alcance de la operación El acuerdo fue informado el jueves 5 de noviembre de 2026 y el cierre está previsto para el 12 de noviembre del mismo año. El monto total asciende a u$s53,8 millones y comprende tres componentes: u$s40 millones por el capital de la filial argentina, u$s9 millones por la licencia para usar la marca Dia durante los primeros tres años y u$s4,8 millones por la devolución de un préstamo entre compañías. La documentación de la empresa española señala que no quedan condiciones previas pendientes para completar la transacción.

Continuidad operativa Hasta ahora, las compañías no informaron un programa general de cierres ni modificaciones inmediatas en la marca. El acuerdo prevé una etapa de transición en la que el nuevo propietario deberá definir cómo integrará las operaciones y cómo administrará las distintas marcas de su negocio supermercadista. Para los consumidores, la referencia central es que la compraventa no implica, por sí misma, el cierre de sucursales ni la desaparición de los servicios comerciales actuales.

La estructura de Dia incluye una red de cercanía con presencia en barrios y localidades de distintas provincias, y cerca del 70% de sus establecimientos funciona bajo el sistema de franquicias. En ese esquema, comerciantes independientes administran los locales vinculados a la marca, por lo que la transición también involucra la relación con esos operadores, además de empleados y proveedores. GDN indicó que, tras incorporar la estructura de Dia, su negocio tendrá más de 15.000 empleos directos e indirectos, aunque esa cifra corresponde al conjunto de sus actividades y no solo a la cadena española.

Marca, precios y beneficios Una de las definiciones más observadas es la continuidad del nombre comercial. Por ahora, no existe un anuncio oficial que confirme un cambio general de denominación, y el acuerdo contempla una licencia para utilizar la marca Dia en la Argentina durante los primeros tres años. Esa cláusula permite anticipar que la identidad comercial seguirá vigente en la primera etapa posterior a la adquisición. Tampoco se comunicaron cambios en los precios, las promociones, los productos de marca propia ni en el programa de fidelización, que cuenta con más de cuatro millones de clientes registrados.

La nueva administración deberá definir la estrategia comercial, de abastecimiento y de integración de formatos, en un grupo que ya opera ChangoMás y Mas Go. La combinación de esas marcas con Dia podría ampliar su presencia en el segmento de cercanía, aunque no se informó un calendario para cambios de cartelería, reconversiones o eventuales modificaciones de nombre por sucursal. Mientras tanto, los clientes deberán seguir los canales oficiales de la compañía para verificar eventuales cambios en descuentos, medios de pago y condiciones de los beneficios vigentes.