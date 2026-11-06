El INDEC informó que la producción industrial retrocedió 1,8% interanual y acumuló una baja de 2,6% en nueve meses. La construcción creció 5,1% y marcó su mayor suba mensual del año.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que en septiembre la industria volvió a caer 1,8% interanual, mientras que la construcción registró un repunte de 5,1%. La diferencia entre ambos sectores quedó reflejada en los informes difundidos este viernes, a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas. El dato industrial implicó además una contracción acumulada de 2,6% en los primeros nueve meses del año.

Industria

El índice de producción industrial manufacturero (IPI) anotó así su séptima caída en lo que va de 2026. La baja más pronunciada fue la de febrero, con 8,8%, mientras que marzo y junio fueron los únicos meses con subas, de 5% y 2%, respectivamente. En la comparación mensual, el IPIM aumentó 0,7% y la serie tendencia-ciclo mostró una variación negativa de 0,4%.

En la desagregación por ramas, diez de las dieciséis divisiones presentaron caídas interanuales. Entre las bajas figuraron alimentos y bebidas (-0,1%), productos de tabaco (-6,5%), prendas de vestir, cuero y calzado (-5,3%), refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (-0,8%), industrias metálicas básicas (-1,1%), productos de metal (-4%), maquinaria y equipo (-26,8%) y otros equipos, aparatos e instrumentos (-22%). También retrocedieron vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-3,5%) y muebles y colchones, y otras industrias manufactureras (-4,9%).

Construcción

En sentido contrario, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) tuvo en septiembre su mayor aumento mensual del año, con una suba de 7,8% frente a agosto. En la medición interanual, el sector avanzó 5,1% y cerró el acumulado de enero a septiembre con un incremento de 1,3%. El mejor mes del período fue marzo, con 12,5%, mientras que la mayor baja se observó en julio, con -4,5%.

Por insumos, siete de los trece mostraron subas interanuales. Entre los aumentos se destacaron hormigón elaborado (12,8%), pinturas para construcción (22,4%), hierro redondo y aceros para la construcción (5,2%) y cemento portland (4,6%). En cambio, bajaron artículos sanitarios de cerámica (-8,2%), mosaicos graníticos y calcáreos (-15%), pisos y revestimientos cerámicos (-7,4%) y yeso (-7,7%).

El relevamiento también marcó expectativas prudentes para octubre-diciembre. Según el INDEC, el 74% de las obras privadas y el 62,4% de las públicas no prevé cambios en la actividad, mientras que el 15% y el 23,5%, respectivamente, anticipa una caída. Solo el 11% de las obras privadas y el 14,1% de las públicas espera una mejora. En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró en su red social los resultados mensuales de ambos sectores y destacó su desempeño contra agosto.