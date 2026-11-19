Lucas Roger señaló que la firma apunta a abrir una oficina propia en la provincia. El objetivo es atender la demanda de pymes vinculadas a la minería.

El socio director de Grupo Servismen, Lucas Roger, confirmó que la consultora de recursos humanos busca abrir una oficina propia en San Juan. La firma, con más de 30 años de trayectoria y ocho sucursales en el país, pretende acompañar el desarrollo de la minería y de los proyectos de cobre en la cordillera sanjuanina.

Roger visitó los estudios de Telesol durante el programa De Sobremesa y explicó que la empresa busca replicar en la provincia la experiencia que desarrolló en Neuquén, donde comenzó a trabajar con el sector energético. Según dijo, el ritmo de inversiones anunciado y el que está previsto para la región generará una mayor demanda de recursos humanos.

Enfoque en pymes proveedoras El directivo aclaró que el interés de la consultora no está puesto en las grandes mineras, sino en la cadena de pequeñas y medianas empresas que prestan servicios a esos proyectos. En ese segmento, señaló, las firmas deben responder a contratos temporales y licitaciones que pueden obligarlas a duplicar o triplicar su personal en plazos breves. Ese tipo de demanda abre un mercado específico para servicios de selección y administración de personal.

Alta montaña y rotación Roger también advirtió que la contratación para tareas en alta montaña requiere perfiles compatibles con esas condiciones de trabajo. Sostuvo que una elección equivocada eleva la rotación de empleados y encarece los costos para las empresas. En ese marco, afirmó que “trabajar en minería es un proyecto de familia”, en alusión a las exigencias que impone esa actividad.

Capacitación y convenios El directivo agregó que Servismen está cerrando acuerdos con empresas locales para capacitar personal en oficios y en el manejo de maquinaria pesada. Además, anticipó que la consultora busca sumar convenios con universidades de San Juan para ofrecer formación y pasantías a medida que avance su instalación en la provincia. El despliegue de esos acuerdos será uno de los pasos a seguir para concretar la apertura de la sede local.