Analytica ubicó a San Juan entre las jurisdicciones más económicas para comprar alimentos en octubre de 2026. La diferencia con la provincia más cara superó los $130.000.

El costo de llenar el changuito del supermercado mostró diferencias marcadas según la provincia, de acuerdo con el último Índice Changuito Federal elaborado por la consultora Analytica. El relevamiento de octubre de 2026 comparó una misma canasta mensual de alimentos y bebidas para una familia tipo, integrada por dos adultos y dos menores.

Según el informe, San Luis fue la provincia con el valor más bajo, con $948.707, seguida por Mendoza, con $949.745, y San Juan, donde la misma compra demandó $960.404. Con esos números, la región de Cuyo concentró tres de los valores más bajos del país y San Juan quedó por debajo de varias jurisdicciones de mayor peso poblacional.

En el otro extremo, Santa Cruz encabezó el ranking con $1.079.160, seguida por Chubut ($1.075.832), Tierra del Fuego ($1.051.989), Río Negro ($1.039.667) y Neuquén ($1.032.662). La brecha entre la provincia más cara y San Luis alcanzó los $130.453, mientras que la diferencia entre Santa Cruz y San Juan fue de $118.756.

Brechas regionales

El estudio señaló que el precio de los alimentos no responde sólo a valores nacionales, sino también a factores territoriales vinculados con la logística, el transporte y la estructura de costos de cada región. En ese marco, Analytica atribuyó parte de los valores más altos de la Patagonia a mayores gastos de distribución y a salarios promedio del sector privado registrado superiores a los de otras zonas del país.

En los principales centros urbanos, la canasta también mostró valores superiores a los de San Juan. En el conurbano bonaerense costó $978.182, en el interior de Buenos Aires $982.864, en Córdoba $980.575 y en Santa Fe $984.414. La Ciudad de Buenos Aires registró $948.729, un valor prácticamente equivalente al de San Luis y Mendoza.

El peso sobre los ingresos

Aunque San Juan aparece entre las provincias con menor costo nominal de los alimentos, el informe advirtió que ese dato no alcanza para medir la capacidad de compra de los hogares. Para esa comparación, la consultora relacionó el valor del changuito con dos salarios promedio del sector privado registrado y mostró diferencias regionales significativas.

En Neuquén, la canasta representó el 13,6% de esos ingresos; en Santa Cruz, el 15,5%; y en Chubut, el 18,2%. En cambio, en el norte argentino el esfuerzo resultó mucho mayor: en Santiago del Estero la compra equivalió al 39,4% de dos salarios promedio, en Tucumán al 39,1% y en Misiones al 37,7%. La situación se profundizó al tomar como referencia el salario del comercio minorista, con porcentajes de 44,2% en Santiago del Estero, 42,7% en La Rioja y 42,5% en Catamarca.

Variaciones desde agosto

Otro dato del relevamiento fue la evolución del costo total de la canasta frente a la medición de fines de agosto. En ese período, San Juan registró una baja de $13.178 para completar la misma compra familiar. La provincia quedó entre las tres jurisdicciones con reducción nominal, junto con Misiones, donde el costo bajó $4.355, y San Luis, con una merma de $1.627.

En sentido contrario, La Rioja mostró el mayor incremento, con $58.432 adicionales; seguida por Catamarca, con $47.158, y Tucumán, con $42.450. El informe también indicó que la reducción total no implicó bajas generalizadas en todos los productos: la cebolla tuvo subas de hasta el 73,3% en La Rioja y del 61,1% en Chaco, mientras que la papa también registró aumentos relevantes en distintas provincias.

Entre los productos envasados, el caldo aumentó en todas las jurisdicciones y la gelatina en polvo mostró subas generalizadas. En San Juan, ese último producto aumentó 11,9%. En términos interanuales, las mayores subas de la canasta se concentraron en el noreste argentino, con Misiones a la cabeza con 32,4%, seguida por Formosa con 32,1% y Chaco con 31,5%. En el otro extremo, San Luis registró el menor incremento, con 23%, y Mendoza anotó 24,7%.