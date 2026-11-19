La disponibilidad de carne vacuna para el mercado interno cayó durante 2026 en un escenario de menor producción y mayores exportaciones. Entre enero y octubre, los envíos al exterior crecieron 6,9% interanual, mientras el abastecimiento local retrocedió 11,5%, según el último informe de la cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA).

El mismo relevamiento indicó que en octubre los cortes vacunos aumentaron 44,5% frente al mismo mes de 2025, por encima de la inflación general y del incremento del pollo entero. La suba se explicó en un contexto de menor disponibilidad de hacienda para faena y de una mayor porción de la producción destinada al comercio exterior.

Entre enero y octubre, la producción argentina de carne vacuna alcanzó 2,465 millones de toneladas res con hueso, un volumen 6,5% inferior al del mismo período de 2025. En paralelo, las exportaciones sumaron 767.000 toneladas, con un crecimiento interanual de 6,9%. La combinación de ambos movimientos redujo la cantidad de carne destinada al mercado local y modificó la distribución de la oferta.

Menor abastecimiento interno De acuerdo con CICCRA, el abastecimiento interno cayó 11,5% interanual y totalizó 1,698 millones de toneladas durante los primeros diez meses del año. En términos absolutos, fueron 221.100 toneladas menos que en igual período de 2025. La participación del mercado interno sobre la producción también se redujo: absorbió el 68,9% de la carne producida, frente al 72,8% del mismo período del año anterior.

Faena y existencias Uno de los factores centrales fue la menor cantidad de animales disponibles para faena. En octubre se procesaron 1,064 millones de cabezas, un 11,6% menos que en el mismo mes de 2025, y fue el registro más bajo para un octubre desde 2016. Entre enero y octubre se faenaron 10,24 millones de bovinos, alrededor de 1,16 millones menos que un año atrás, lo que representó una caída del 10,2%.

El informe atribuyó la escasez de hacienda en condiciones de faena a la reducción de las existencias ganaderas provocada por las condiciones climáticas adversas de los últimos años. También señaló señales de retención de hembras: en octubre representaron el 43,6% de los animales faenados, 4,1 puntos porcentuales menos que un año antes. CICCRA interpretó esa menor participación como una señal compatible con el inicio de una etapa de retención de vientres dentro del ciclo ganadero.

Precios minoristas La menor disponibilidad de hacienda también se reflejó en los valores al consumidor. En octubre, el precio promedio de los cortes vacunos aumentó 44,5% interanual, mientras que el pollo entero registró una suba del 28,6%. La diferencia hizo que la carne vacuna se encareciera un 12,4% en relación con el pollo.

Entre los cortes relevados, la carne picada común encabezó los aumentos con una suba del 47,2% frente a octubre de 2025. Le siguieron el cuadril, con 45%; el asado, con 44%; la nalga, con 43,7%; y la paleta, con 42,8%. El informe también comparó estos incrementos con la inflación general del Gran Buenos Aires, que llegó al 33% interanual en octubre, por lo que el encarecimiento de la carne vacuna superó en 11,5 puntos porcentuales al nivel general de precios.