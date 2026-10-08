El relevamiento privado marcó la mayor suba mensual del año en alimentos y bebidas. El dato llega antes de la inflación oficial de septiembre.

Los precios de los alimentos y bebidas aumentaron 4,3% en las últimas cuatro semanas, según un relevamiento semanal de la consultora LCG. Se trata del mayor incremento mensual de ese rubro en lo que va de 2024, en un segmento que pesa de manera directa en el índice de precios al consumidor.

En la primera semana de octubre, la misma medición registró una suba de 0,5%, con una desaceleración respecto de las semanas previas. La consultora señaló además que fue la segunda semana consecutiva con baja en el ritmo de aumento, en la antesala de la difusión del dato oficial de inflación de septiembre, prevista para el martes próximo.

Lectura del relevamiento

El acumulado de 4,3% supera el 4,2% registrado en la última semana de septiembre y el mismo porcentaje anotado en la semana final de febrero. Para el Gobierno, el dato funciona como señal de seguimiento sobre un rubro de incidencia alta en el gasto mensual de los hogares, aunque el informe privado no constituye una medición oficial del índice general de precios.

Qué rubros empujaron la suba

En la última semana, el mayor aumento se observó en Bebidas e infusiones para consumir en el hogar, con 1,1%. Luego se ubicaron Panificados, cereales y pastas, con 0,7%, y Carnes, con 0,6%. Por debajo del promedio quedaron Azúcar, miel, dulces y cacao y Lácteos y huevos, ambos con 0,3%, mientras que Aceites, Frutas y Verduras subieron 0,2%.

El arrastre de cuatro semanas

En el acumulado de las últimas cuatro semanas, Bebidas e infusiones para consumir en el hogar lideró con un salto de 8,6%. Después aparecieron las verduras, con 6,5%, y Panificados, cereales y pastas, con 5,1%. También mostraron aumentos Condimentos y otros productos alimenticios, Lácteos y huevos y Carnes, todos con 3,3%. El dato que seguirá bajo observación será la inflación oficial de septiembre, que permitirá contrastar la tendencia del rubro con el índice general.