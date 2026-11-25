La minería sanjuanina exportó minerales por u$s90 millones en octubre de 2026, una caída interanual del 41,7%, según el informe mensual de la Secretaría de Minería de la Nación. Pese a ese retroceso, el acumulado de los primeros diez meses del año llegó a u$s1.516 millones, con una mejora del 2,4% frente al mismo período de 2025.

El dato provincial se inscribe en un escenario nacional de crecimiento exportador del sector. Entre enero y octubre de 2026, la minería argentina acumuló ventas externas por u$s7.455 millones, con un alza interanual del 52,5%, impulsada por el oro, la plata y, en especial, el litio. En ese lapso, el superávit comercial de las empresas vinculadas a la cartera de proyectos oficiales alcanzó u$s6.580 millones, un 54,9% más que en 2025.

Oro como eje provincial

En San Juan, el oro explicó el 94,8% de las exportaciones mineras de octubre, de acuerdo con la misma fuente oficial. Esa concentración muestra la dependencia de la provincia respecto de un solo mineral para sostener su comercio exterior sectorial. En el plano nacional, el oro también siguió siendo el principal producto de la canasta minera, con exportaciones acumuladas por u$s4.407 millones y una suba interanual del 32,1%.

El informe de la Secretaría de Minería también señaló que octubre fue un mes de desaceleración para el conjunto del país. Las exportaciones mineras totalizaron u$s660 millones, un 1,2% menos que en octubre de 2025, por la caída de las ventas de oro y plata, que no fue compensada por el avance del litio. En ese mes, la plata exportó por u$s55 millones, con una baja interanual del 46%, mientras que el litio sumó u$s184 millones, con un aumento del 61,5%.

Concentración geográfica

La actividad exportadora minera siguió concentrada en cinco provincias: Santa Cruz, Jujuy, Salta, San Juan y Catamarca, que explicaron el 96,6% de las exportaciones mineras argentinas de octubre. En ese mes, San Juan representó el 13,6% del total nacional, detrás de Santa Cruz (41,1%), Jujuy (17,9%) y Salta (15,7%). En esas cinco jurisdicciones, la minería explicó el 73,3% de las exportaciones totales durante octubre y el 82,3% en el acumulado anual.

El cierre del año todavía queda atado a la evolución de los precios internacionales y al volumen de embarques de los principales proyectos metalíferos y de litio. Según el informe oficial, el balance comercial de minerales de la Argentina fue superavitario en octubre por u$s478 millones, con exportaciones casi tres veces superiores a las importaciones. El seguimiento de los próximos meses permitirá determinar si la caída registrada por San Juan en octubre fue un ajuste puntual o el inicio de una desaceleración más prolongada.