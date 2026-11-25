El equipo económico negocia con las terminales automotrices y sus compañías financieras una segunda etapa de créditos para la compra de vehículos fabricados en Argentina, con una tasa que buscaría quedar por debajo del 18%. La iniciativa se enmarca en el intento oficial de ampliar el alcance del financiamiento al sector automotor y de sostener la demanda de unidades nuevas. Según la propuesta en estudio, los préstamos serían prendarios, con un plazo de devolución de 60 meses y un monto máximo de $50 millones.

La nueva línea se apoya en la experiencia reciente del Banco Nación, que hace dos semanas lanzó préstamos para la compra de vehículos 0 km o usados. Ese programa, denominado “+Autos con BNA”, permite financiar hasta el 100% del valor de la unidad, con un tope de $50 millones y un plazo de hasta 72 meses. A diferencia de la operatoria que se negocia ahora, ese crédito es personal y no exige constituir una prenda sobre el automóvil ni firmar pagarés para concretar la compra.

Condiciones vigentes En la línea actual del Banco Nación, la tasa nominal anual es del 25% para quienes acrediten haberes o jubilaciones en la entidad, mantengan una tarjeta de crédito del banco y contraten el seguro automotor a través de Nación Seguros. Para quienes no cumplan esas condiciones, la financiación sigue disponible con una tasa del 46%. El trámite puede iniciarse en concesionarias adheridas, sin pasar antes por una sucursal bancaria, y alcanza también a personas que no son clientes de la entidad.

El Gobierno busca que la nueva etapa opere a través de las estructuras financieras que ya dominan el mercado automotor. Según el texto difundido, el Banco Nación derivaría fondos a las empresas financieras de las marcas a una tasa cercana al 20% para la compra de vehículos nacionales, y las terminales aportarían una baja adicional para que el costo final al consumidor quede por debajo del 20%. La intención oficial es que la tasa final sea menor al 18%, un nivel inferior al 25% de la línea vigente del banco público.

Alcance en el mercado La apuesta oficial parte de un dato que el propio esquema reconoce: el Banco Nación participa en apenas el 1,2% de las operaciones financiadas del sector, mientras que las financieras de las automotrices concentran la mitad de los 0 km vendidos. Sobre esa base, el Ejecutivo pretende usar la capilaridad comercial de las terminales asociadas en la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) para ampliar la llegada del crédito y sostener las ventas. Si el acuerdo avanza, la variable central será la tasa final que efectivamente pagará el comprador y la velocidad con que el sistema pueda ponerse en marcha.