El riesgo país de Argentina tocó este miércoles 25 de noviembre un máximo intradiario de 1.131 puntos y luego cerró en 1.067, según la medición de J.P. Morgan. La baja fue de 2,5% al cierre, en una rueda marcada por la mejora del clima financiero internacional y por la volatilidad de los activos locales. El movimiento se produjo mientras el Tesoro enfrenta esta semana vencimientos por más de $25 billones, el monto más alto desde agosto de 2025.

En la plaza bursátil local, el MSCI Merval avanzó 0,5% y cerró en 81.643 unidades, con una mejora de 1,4% medida en dólares. Entre las acciones líderes, las subas más relevantes fueron las de Transener (+7,1%), Telecom (+5,1%) y Metrogas (+5%). En los ADRs, los mayores avances correspondieron a Telecom (+5,7%), Cresud (+4,3%) y Grupo Supervielle (+3,9%), aunque BBVA e YPF registraron bajas.

Señales externas En Wall Street, los inversores aprovecharon retrocesos para recomprar posiciones y alejar al S&P 500 de sus mínimos intradiarios. La corrección inicial estuvo vinculada con las dudas sobre el negocio de la inteligencia artificial (IA) y llevó al Nasdaq 100 a quedar cerca de un mercado bajista, es decir, una caída prolongada de al menos 20% desde un máximo reciente. En paralelo, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años bajaron por octava jornada consecutiva, la racha más larga desde 2024.

El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó llevar certidumbre al mercado al detallar cómo cubrirá vencimientos por cerca de u$s4.400 millones. Según dijo, ingresarían alrededor de u$s1.200 millones del Fondo y de organismos multilaterales; otros u$s1.000 millones de financiamientos garantizados con CAF y Fonplata; y u$s300 millones por la venta de AySA. También señaló que el Tesoro comprará al BCRA u$s1.800 millones con pesos obtenidos del superávit primario.

Reserva de divisas Caputo además informó que el Gobierno pidió a China utilizar una parte del swap de monedas. Se trata de u$s5.000 millones de los u$s20.000 millones del acuerdo vigente, con el objetivo de reforzar el programa financiero de 2027. En paralelo, Gustavo Araujo, Head of Research de Criteria, sostuvo que la suba del riesgo país desde un mínimo de 402 puntos en julio hasta casi 1.100 al cierre del 24 de noviembre refleja dudas del mercado sobre la sostenibilidad del programa económico. También señaló que el contado con liquidación llegó a ARS 1.796 y que la brecha con el tipo de cambio mayorista se ubicó en torno al 13%.

Adcap Grupo Financiero advirtió que los $20,8 billones que vencen en manos del sector privado representan el monto más alto en términos reales desde agosto de 2025, cuando el Tesoro enfrentó $20,9 billones a precios de hoy tras el desarme de las LEFIs. En ese contexto, los títulos de deuda pública revirtieron la tendencia sobre el cierre y avanzaron hasta 1,3% en el mercado local. La atención del mercado quedó centrada en la licitación de esta semana y en la capacidad oficial para refinanciar esos compromisos sin presionar más sobre el riesgo país.