Las ventas en supermercados cayeron 3% interanual en septiembre y acumularon una baja del 2,9% en los primeros nueve meses del año, según los datos difundidos por el INDEC. En el mismo mes, los autoservicios mayoristas crecieron 1% y los centros de compras subieron 0,3%.

Supermercados En el rubro supermercadista, la caída de septiembre fue la novena consecutiva en términos interanuales. El organismo estadístico señaló que la última variación positiva se había registrado en diciembre del año anterior, con un alza de 0,5%. En la comparación mensual, las ventas retrocedieron 0,9% y la serie tendencia-ciclo, que busca mostrar el comportamiento subyacente de la actividad, bajó 0,4% frente al mes previo.

Las ventas totales a precios corrientes fueron de $2.453 millones, con una suba interanual de 25%, mientras que la venta promedio por metro cuadrado alcanzó los $738.964. Dentro de la canasta, Carnes volvió a mostrar el mayor aumento interanual, con 37,3%, seguida por Verdulería y frutería (33,2%), Indumentaria, calzado y textiles para el hogar (28,6%) y Otros (27,6%).

En los medios de pago, las tarjetas de crédito concentraron el 40,7% de las ventas totales, con $997 millones. Luego se ubicaron las tarjetas de débito, con $593 millones y una participación de 24,2%; el efectivo, con $430 millones y 17,6%; y otros medios de pago, con $432 millones y 17,6%. El ticket promedio subió 26,4% interanual y llegó a $38.059 por compra.

Mayoristas y shoppings En los autoservicios mayoristas, septiembre cortó una secuencia de siete meses consecutivos de bajas y anotó una suba interanual de 1%. El acumulado de enero a septiembre, sin embargo, siguió en terreno negativo, con una caída de 2,5%, mientras que respecto de agosto las ventas retrocedieron 0,5% y la serie tendencia-ciclo bajó 0,2%.

En este segmento, las ventas totales sumaron $371 millones, con un aumento interanual de 29,2%, y la venta promedio por metro cuadrado fue de $398.798. Los mayores incrementos se registraron en Verdulería y frutería (45,4%), Carnes (41,2%), Almacén (39,1%) y Lácteos (35,4%). En los centros de compras, las ventas subieron 0,3% interanual en septiembre, aunque el acumulado anual siguió con una baja de 1,1%.

Las ventas totales en shoppings alcanzaron $582 millones, con una mejora interanual de 19,3%, y la venta promedio por metro cuadrado fue de $558.364. Por regiones, la Patagonia anotó la mayor suba interanual, con 29,5% y ventas por $30.529 millones. Luego se ubicaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con $178.920 millones (+26%), la Región Cuyo con $47.567 millones (+23,9%), la Región Norte con $29.684 millones (+16,2%), el Gran Buenos Aires con $182.837 millones (+15,5%) y la Región Pampeana con $118.925 millones (+13,4%).