San Juan fue una de las cuatro provincias del país donde el empleo registrado creció en agosto frente al mismo mes del año anterior. La suba interanual en la provincia fue de 0,8%, de acuerdo con el informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que releva el empleo formal.

El dato provincial se dio en un contexto nacional de retracción. A nivel país, el empleo registrado total bajó 1% interanual y se ubicó en 12.733.000 trabajadores, lo que implicó 126.400 puestos de trabajo menos que en el mismo mes de 2025. La diferencia entre la evolución local y la media nacional muestra que la provincia sostuvo una variación positiva en un mes de caída generalizada.

Sector privado y trabajo independiente La mayor baja se concentró en los asalariados del sector privado, que retrocedieron 2,1% interanual y perdieron 132.000 puestos. En cambio, el trabajo independiente creció 1,1%, impulsado por los monotributistas, que sumaron 31.400 personas más. Dentro de ese segmento, los monotributistas avanzaron 3,4% y los autónomos cayeron 3%, mientras que los monotributistas sociales se redujeron 12%.

Ramas de actividad En la comparación mensual, entre julio y agosto, el total de trabajadores registrados en el país bajó 1,6%, equivalente a 157.800 personas. Las mayores subas se observaron en Pesca (2%) y Agricultura (0,3%), seguidas por Servicios sociales y de salud, Suministro de electricidad, gas y agua, y Enseñanza, con 0,2% cada una. Las caídas más marcadas se registraron en industrias manufactureras (-4,4%), intermediación financiera (-3,9%), comercio y reparaciones (-3,5%) y transporte y comunicaciones (-2,7%).

Panorama provincial En la variación mensual por jurisdicción, Neuquén encabezó la suba con 0,6%, seguida por Tucumán, Formosa y Jujuy, con 0,4% cada una. En el otro extremo, La Rioja fue la provincia con mayor caída mensual, con una baja del 2,2%. En la comparación interanual, además de San Juan, también mostraron variación positiva Neuquén (6,1%), Río Negro (2,9%) y Tucumán (0,8%), según el mismo relevamiento.