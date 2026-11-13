La Canasta Básica Total subió 3,5% y superó la inflación general. Para una familia tipo, el umbral de pobreza quedó en $1.690.000.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la Canasta Básica Total subió 3,5% en octubre y se ubicó en $1.690.000 para una familia tipo. Ese valor marca el ingreso mínimo estimado para no caer por debajo de la línea de pobreza.

El aumento mensual superó la inflación general de 2,2% y también el registro de septiembre, cuando la canasta había avanzado 1,7%. Según el organismo, una familia de cuatro integrantes necesitó unos $57.500 adicionales respecto del mes previo para sostener el mismo nivel de gastos esenciales.

Indigencia y alimentos La Canasta Básica Alimentaria, que define la línea de indigencia, también aceleró su ritmo de aumento. El Indec informó que subió 3,1%, la variación más alta desde febrero, y dejó en $761.261 el monto requerido para que una familia de cuatro personas cubra la alimentación básica.

En la comparación interanual, la canasta alimentaria acumuló una suba de 39,9% y la canasta total, de 39,2%. La diferencia entre ambos registros muestra que los productos esenciales para subsistir mantuvieron un incremento levemente superior al nivel general de precios durante los últimos doce meses.

Montos por tipo de hogar El organismo también precisó cuánto necesitó cada tipo de hogar para no ser pobre. Una persona sola requirió $546.925, un hogar de tres integrantes $1.345.437 y uno de cinco personas $1.777.508. Para la línea de indigencia, los valores fueron de $246.362, $606.052 y $800.679, respectivamente.

Los datos difundidos por el Indec quedan como referencia para la medición de pobreza e indigencia correspondiente a octubre y permiten seguir la evolución del poder de compra frente a la inflación. El próximo dato relevante será la actualización mensual de ambas canastas, que vuelve a fijar el umbral de referencia para los hogares argentinos.