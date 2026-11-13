Este viernes 13 de noviembre, el dólar oficial se ubicó en $1.570 para la venta. El blue cotizó a $1.565 y el dólar tarjeta superó los $2.000.

Este viernes 13 de noviembre, las cotizaciones del dólar exhibieron diferencias entre los distintos segmentos del mercado cambiario. El dólar oficial se ubicó en $1.570 para la venta y $1.520 para la compra, según las entidades bancarias en relación con el mercado mayorista. Esa referencia es la que incide en operaciones reguladas y sirve como base para otros tipos de cambio.

En el circuito informal, el dólar blue cotizó a $1.565 para la venta y $1.545 para la compra. Se trata del valor que se forma fuera del mercado oficial y que suele responder a la oferta y la demanda en ese segmento. La brecha con el oficial, en esta jornada, quedó prácticamente reducida entre ambos valores.

Operaciones bursátiles En el mercado bursátil, el dólar MEP, o dólar bolsa, se ubicó en $1.573,80 para la venta y $1.570,70 para la compra. Este mecanismo permite acceder a moneda extranjera mediante la compra y venta de bonos. Es una alternativa utilizada por ahorristas e inversores que operan dentro del sistema financiero.

La referencia informativa también incluyó al dólar tarjeta, que superó los $2.000, de acuerdo con la cotización consignada en la nota original. Ese valor afecta consumos en el exterior y pagos en moneda extranjera realizados con tarjeta. La evolución de estas cotizaciones queda sujeta a la operatoria de cada segmento y a eventuales cambios en la demanda de divisas.