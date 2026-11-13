El EPRE oficializó el ajuste para consumos desde el 1° de noviembre. El impacto final dependerá del subsidio nacional y del nivel de consumo.

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) de Mendoza oficializó una suba promedio del 8% en las tarifas de luz para los consumos registrados desde el 1° de noviembre. El ajuste combina una resolución nacional sobre el precio mayorista de la energía con la actualización de los costos de distribución en la provincia.

El componente nacional surge de la Resolución 305/2026 de la Secretaría de Energía, que fijó nuevos precios mayoristas dentro de la Programación Estacional de Verano, vigente hasta el 30 de abril de 2027. A ese esquema se sumó la revisión trimestral del Valor Agregado de Distribución (VAD), que es el costo propio de las distribuidoras y se actualiza cuando la inflación supera el 7% previsto por la normativa.

El efecto en cada factura dependerá del consumo del hogar y de la condición de subsidio nacional. Según el esquema informado, quienes tienen subsidio afrontarán incrementos de entre $3.000 y $20.000 por mes, mientras que los hogares sin subsidio verán subas de entre $4.000 y $30.000. En ese marco, la Resolución SE N° 304 dispuso mantener durante noviembre el bloque subsidiado de 200 kWh mensuales.

Subsidios y alcance provincial La Nación agregó una bonificación extra del 25%, con lo cual el descuento total llega al 75% para los hogares incluidos en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados. Ese beneficio también alcanza a clubes de barrio y entidades de bien público, de acuerdo con la norma citada. En paralelo, Mendoza sostiene un sistema propio que alcanza a más de 121.000 hogares, equivalentes al 21% del padrón residencial, con descuento automático en la factura.

Dentro de ese esquema provincial, los jubilados y pensionados acceden a rebajas de hasta el 60%, mientras que los beneficiarios de la Tarifa Social reciben descuentos de hasta el 25%. Los electrodependientes inscriptos en el registro nacional conservan el descuento del 100%, y quienes figuran en el padrón provincial obtienen hasta el 60%. Además, los vecinos de zonas de montaña, áreas rurales y el departamento de Malargüe suman un 5% extra en verano y un 10% en invierno, acumulable con otros beneficios.

Sector agrícola La provincia mantiene también un Fondo Compensador de Tarifas para el sector agrícola. Según el texto difundido, 8.663 regantes pagan una alícuota diferencial del 10,5% de IVA sobre la electricidad destinada al riego. Quienes necesiten verificar si están alcanzados por algún subsidio pueden hacerlo en la factura o ante la distribuidora eléctrica de su zona.