El mercado inmobiliario comercial de la provincia evidenció uno de los mayores incrementos de Cuyo: la cantidad de propiedades publicadas pasó de 12 en junio de 2025 a 75 en octubre de 2026. El relevamiento del Observatorio Inmoup también detectó una mayor rotación de los comercios y una tendencia a la baja en los valores de alquiler, en un contexto de dificultades para sostener la actividad

La oferta de locales comerciales en alquiler en San Juan registró un crecimiento del 525% en poco más de un año, de acuerdo con un relevamiento del Observatorio Inmoup, que analizó la evolución del mercado inmobiliario en las provincias de Cuyo. El dato posiciona a San Juan entre las jurisdicciones con mayor expansión porcentual de espacios comerciales disponibles, en un escenario marcado por la crisis económica, los cambios en los hábitos de consumo y las dificultades de los comerciantes para afrontar los costos de funcionamiento.

Según el estudio, la cantidad de locales publicados en alquiler en la provincia pasó de apenas 12 propiedades en junio de 2025 a 75 en octubre de 2026. Esto representa un incremento de 63 unidades y una multiplicación de más de seis veces en la oferta disponible.

La evolución sanjuanina fue incluso superior a la registrada en las otras provincias de la región. En Mendoza, el crecimiento alcanzó el 137%, al pasar de 151 a 358 locales, mientras que en San Luis la expansión fue del 186%, con un aumento de 7 a 20 propiedades. Si bien las bases iniciales de San Juan y San Luis son considerablemente menores, la magnitud del incremento refleja una transformación significativa en la dinámica del mercado comercial.

Más locales disponibles y presión sobre los alquileres

El crecimiento de las publicaciones no constituye solamente una variación estadística del mercado inmobiliario. También refleja las dificultades que atraviesa una parte del comercio minorista para sostener sus establecimientos y afrontar los compromisos de alquiler, en un contexto donde los cambios en los patrones de consumo impactan sobre la rentabilidad de los negocios.

La mayor disponibilidad de inmuebles, acompañada por una creciente rotación de inquilinos, comenzó a ejercer presión sobre los valores. De acuerdo con el Observatorio Inmoup, los alquileres comerciales registraron aumentos por debajo de la inflación, lo que evidencia una pérdida de dinamismo en los precios del segmento.

En ese sentido, Marcos Herrera, director de Inmoup, advirtió que los cambios en los modos de consumo tienen un impacto directo sobre el mercado inmobiliario. El comportamiento de los locales comerciales funciona como un indicador de las dificultades que enfrenta el comercio minorista, tanto para sostener su actividad como para mantener su presencia en determinadas zonas.

Un fenómeno que atraviesa a toda la región

El informe también identificó una diferencia importante entre el comportamiento de los inmuebles destinados al alquiler y aquellos ofrecidos para la venta. Mientras que en Mendoza la cantidad de locales en alquiler pasó de 151 a 358 unidades, un incremento del 137%, la oferta de propiedades en venta creció de 278 a 316, equivalente al 13,7%.

Esta diferencia muestra que el mayor movimiento se concentra en el mercado locativo, donde se observa más disponibilidad de espacios y un recambio comercial más frecuente.

Para San Juan, el salto del 525% constituye el dato más significativo del relevamiento regional. Aunque el número absoluto de propiedades publicadas todavía es menor al de Mendoza, pasar de 12 a 75 locales en alquiler en quince meses expone una expansión pronunciada de la oferta y plantea interrogantes sobre la capacidad del comercio para sostener su actividad en el actual contexto económico.

El estudio fue elaborado por el Observatorio Inmoup, perteneciente a Inmoup, portal inmobiliario de Mendoza y de Cuyo. La investigación fue realizada por su equipo de análisis del mercado inmobiliario y difundida por Marcos Herrera, director de Inmoup, quien aportó las principales conclusiones y los datos comparativos de las tres provincias.