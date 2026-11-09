El Gobierno amplió el acceso a los préstamos del FGS para vivienda única o permanente. El mercado hipotecario acumula cinco meses de aceleración y un alza real de 23,7% interanual.

El Gobierno nacional modificó las condiciones de acceso a las líneas hipotecarias financiadas con fondos de la Anses y eliminó el requisito de que el préstamo esté destinado de forma exclusiva a una primera propiedad. La medida fue comunicada por el Banco Central mediante la Comunicación B 13240 y amplía el criterio hacia la “vivienda única o de ocupación permanente”.

La actualización alcanza operaciones canalizadas con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) a través de los bancos participantes. Según la norma, también podrán ser evaluadas personas que figuren como propietarias, pero acrediten que no tienen el uso efectivo del inmueble. El cambio introduce un universo más amplio de potenciales beneficiarios y deja en manos de cada entidad bancaria la verificación documental de cada caso.

Nuevos supuestos

La flexibilización incorpora situaciones habitacionales que antes quedaban fuera del esquema más estricto de primera vivienda. Entre ellas figuran herederos de partes indivisas, titulares de inmuebles con usufructo cedido a terceros y propietarios que hayan otorgado el uso de la vivienda y necesiten resolver su situación habitacional. También se contemplan casos de reubicación o cambio de vivienda, siempre que se acrediten bajo los nuevos parámetros.

Condiciones financieras

Las operaciones financiadas con recursos del FGS, bajo la órbita del Ministerio de Economía, seguirán destinadas a adquisición, construcción, refacción o ampliación. El programa mantiene un tope de 150.000 UVA por operación, una tasa máxima de UVA + 7,5% anual, un plazo mínimo de 15 años y actualización por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que ajusta las cuotas según la evolución de precios.

Repunte del sistema

La flexibilización coincide con una aceleración del crédito hipotecario. De acuerdo con un informe de First Capital Group basado en datos del BCRA, el saldo total de préstamos hipotecarios llegó a $9,6 billones tras sumar una adición neta de $481.677 millones en octubre. El mismo reporte indicó una suba nominal de 5,3% mensual y de 64,3% interanual, con un crecimiento real de 3,3% en el mes y de 23,7% en doce meses.

Ese desempeño ubicó a los hipotecarios como la única línea crediticia con variación positiva en términos reales, por encima de los préstamos personales, prendarios y tarjetas de crédito, que mostraron caídas reales de 8,3%, 10,4% y 12,2%, respectivamente. El informe también señaló que la masa de crédito otorgada por los bancos pasó de $270.148 millones en junio a $481.677 millones en octubre, y que entre agosto y octubre el saldo creció $1,35 billones, equivalente a un salto del 72% respecto del trimestre mayo-julio.

En paralelo, las líneas para vivienda pasaron de representar el 6,9% de la cartera en pesos del sistema financiero hace un año al 8,6% actual, sobre un stock total de $111 billones. Según el sector privado, la combinación de fondeo a mediano plazo para estimular la oferta bancaria y el incremento en el valor en dólares de las propiedades sostiene la demanda de escrituras con hipoteca. La variable a seguir es la respuesta de los bancos a la nueva pauta regulatoria y el ritmo de colocación en los próximos meses.