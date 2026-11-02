La CCA informó que la provincia acumuló un alza de 1,38% entre enero y octubre. En octubre, en cambio, las ventas bajaron 4,59% frente a septiembre.

San Juan se ubicó entre las tres provincias del país que registraron aumento en las ventas de autos usados en lo que va de 2026, según la Cámara del Comercio Automotor (CCA). El informe consignó una suba acumulada de 1,38% entre enero y octubre, en comparación con el mismo período de 2025. El dato cobra relevancia porque se dio en un contexto nacional de caída del mercado de usados.

El relevamiento de la CCA también ubicó a Santiago del Estero y Jujuy entre las jurisdicciones con mejor desempeño. Santiago del Estero mostró un crecimiento de 6,99% y Jujuy de 2,52%, mientras que el resto de las provincias registró bajas en el acumulado anual. Esa dispersión confirma que el comportamiento del mercado no fue homogéneo y que el interior mostró resultados diferenciados según la dinámica económica de cada distrito.

Caída mensual en octubre

El mismo informe señaló que octubre cerró con una baja de 4,59% en San Juan respecto de septiembre. La merma mensual no anuló el saldo positivo del año, pero sí marcó una desaceleración en el último tramo relevado. En términos de actividad comercial, eso implica menos operaciones en el mes inmediato anterior y obliga a seguir la evolución de noviembre y diciembre para determinar si se trata de un freno transitorio o de una tendencia más extendida.

A nivel nacional, la CCA informó que en octubre se vendieron 162.796 autos usados, una baja de 2,10% frente a octubre de 2025 y de 4,67% respecto de septiembre. Entre enero y octubre, el total alcanzó 1.537.248 unidades, contra 1.602.941 del mismo lapso del año anterior. En consecuencia, el mercado argentino acumuló una caída de 4,10% en el período, según la entidad sectorial.

Factores del interior

El secretario de la CCA, Alejandro Lamas, atribuyó parte de la sostenibilidad de las ventas en el interior a las economías regionales, entre ellas la minería y el agro. También sostuvo que la suba de los precios de los autos 0 km, es decir, los vehículos nuevos, empujó a los vendedores de usados a ajustar sus valores, aunque esa corrección todavía encuentra resistencia entre algunos particulares. La lectura de la cámara apunta a una relación directa entre el encarecimiento del vehículo nuevo y la demanda del mercado de segunda mano.

En el plano nacional, el Volkswagen Gol y Trend encabezó el ranking de octubre, seguido por la Toyota Hilux. La CCA aclaró que ese listado corresponde al total del país y no permite inferir preferencias específicas de los compradores sanjuaninos. El próximo dato a seguir será la evolución de las ventas en los últimos dos meses del año, que definirá si el saldo positivo provincial se consolida o pierde ritmo.