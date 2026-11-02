Un estudio de Google e Ipsos relevó que la financiación y el envío gratuito pesan más que el descuento. El evento será del 2 al 4 de noviembre en la Argentina.

El Cyber Monday 2026 se realizará en la Argentina entre el 2 y el 4 de noviembre, en un contexto de consumo en el que el precio ya no aparece como único determinante de compra. Un estudio de Google e Ipsos señaló que la financiación, la calidad del producto y el envío gratuito ganan peso en la decisión de los usuarios.

El relevamiento indicó que el consumidor argentino planifica con mayor anticipación sus compras. En promedio, el 60% investiga ofertas en distintas categorías entre uno y tres meses antes de concretar una compra. Entre quienes utilizan herramientas de inteligencia artificial, el 69% afirmó que comenzó a planificar e investigar sus adquisiciones antes de lo que lo habría hecho habitualmente.

Inteligencia artificial y decisión de compra

El estudio mostró que la inteligencia artificial empieza a intervenir en el recorrido de compra. El 85% de los encuestados afirmó que podría verse influenciado por la recomendación de una IA al momento de elegir una marca, una tienda o un producto. Entre los usos más frecuentes aparecen la búsqueda de la mejor relación entre precio y beneficio (36%), la verificación de si los descuentos son reales y convenientes (33%) y la consulta de recomendaciones sobre modelos y marcas (30%).

Magdalena Prat Gay, gerenta comercial de Retail en Google Argentina, sostuvo que “los argentinos usan la IA para evaluar alternativas y optimizar su presupuesto”. También señaló que las consultas en Google son tres veces más largas que antes y que los usuarios aprovechan esas herramientas para comparar beneficios, evaluar alternativas y verificar oportunidades de ahorro. Aun así, el 39% busca que las sugerencias estén acompañadas por reseñas de personas reales, mientras que el 75% utiliza YouTube para informarse sobre productos y servicios.

Perfiles de consumidores y categorías

La investigación identificó tres perfiles de compradores para esta edición. Los “cazaofertas” representan el 53% y solo concretarán una compra si encuentran descuentos que justifiquen el gasto. Los “decididos” suman el 37% y ya saben qué productos quieren adquirir, por lo que esperan el inicio del evento para comprar. El 10% restante corresponde a los “impulsivos”, que definirán sus adquisiciones a último momento según las promociones disponibles.

Las búsquedas anticipadas varían según la categoría. Decoración concentra el mayor porcentaje, con el 62%, seguida por Viajes (61%) y Retail (56%). En esos rubros, los consumidores comienzan a comparar precios entre una semana y tres meses antes del Cyber Monday.

Financiación y canales de compra

Aunque el precio sigue siendo un motor central, el 74% de los consultados dice que busca ofertas reales y precios verdaderamente únicos durante el evento. Además, el 53% considera que la calidad del producto es el principal motivo que impulsa su decisión. La financiación también ocupa un lugar central: el 67% elegirá una marca u otra en función de las facilidades de pago con tarjeta de crédito y el 59% planea usar ese medio de pago para sus compras.

Entre los beneficios más valorados aparecen las cuotas sin interés y los descuentos adicionales con tarjetas. Sin embargo, el envío a domicilio gratuito se posiciona como la ventaja más esperada para esta edición, incluso por encima de la financiación en cuotas y los descuentos directos. Según Prat Gay, “la fórmula del éxito en este Cyber Monday se sostiene sobre tres pilares: el interés nace en el producto, la viabilidad se decide en las cuotas y la compra se concreta si el envío es conveniente”.

El evento mantendrá un perfil omnicanal. Los sitios de comercio electrónico serán el principal canal de compra, con el 62% de las preferencias, pero las tiendas físicas aún concentran el 47% y las aplicaciones móviles alcanzan el 25%. Además, el 72% de los consumidores usa apps para consultar ofertas: el 47% recurre a aplicaciones ya instaladas y el 25% planea descargar nuevas durante el evento.

Productos más buscados

Google también identificó los términos y productos que más crecieron en las búsquedas previas al evento. La lista incluye Squishy, Notebook, Pelota, Yogurtera, Moto eléctrica, Camiseta de Argentina, Disfraces de Halloween, Cámara, Almohada cervical y Camiseta de Messi. Las preferencias por generación también muestran diferencias: la Generación Z se inclina por Belleza y Cuidado Personal; los Millennials, por Electrodomésticos; la Generación X, por Televisores, Audio y Video; y los Baby Boomers, por Ropa, Calzado y Accesorios.