La depreciación del real y la falta de definiciones en Brasil tensionan los mercados. En Argentina, el riesgo país avanzó y el dólar mayorista marcó un nuevo máximo nominal.

El riesgo país subió 2,47% en las primeras operaciones del jueves y se ubicó en 869 puntos básicos, en una jornada atravesada por la nueva depreciación del real brasileño. La presión cambiaria también empujó a la brecha entre los dólares alternativos y el oficial a los mayores niveles del año.

La tensión en Brasil se vinculó con la falta de precisiones sobre la conformación del nuevo gabinete del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para su cuarto mandato. “No tengo apuro, voy a anunciar los nuevos ministros la hora y el día que yo quiera”, expresó Lula, mientras el Banco Central del Brasil debió intervenir para atenuar la suba del dólar.

Según el texto, la divisa en Brasil llegó a una paridad de 5,92 reales por unidad y acumuló un incremento del 18,2% desde la segunda vuelta electoral del 25 de octubre. En paralelo, Lula dio señales de que abordará un ajuste en las cuentas públicas, aunque sin detalles, al afirmar que era él y no el mercado el que “desea el control fiscal”. Esa combinación de incertidumbre política y señales fiscales influyó en el ánimo de los inversores de la región.

Mercados locales En Argentina, el Banco Central registró una caída diaria de USD 190 millones en las reservas internacionales, que quedaron en un nivel provisorio de USD 49.551 millones. El texto atribuye ese retroceso a un menor nivel de intervención con compras en el mercado y al derrumbe de la cotización del oro. En el plano fiscal, el Gobierno recurrió al tercer DNU del año para ampliar los gastos y recursos del Presupuesto 2026, lo que formalizó un recorte de $7,5 billones en el superávit financiero, de acuerdo con los anexos del decreto 1.391/2026.

Acciones, bonos y dólar El MSCI Merval bajó 0,41%, con seis acciones en alza, doce en baja y una sin cambios. Entre las subas se destacaron Transener, con 2,29%; Ecogas, con 1,13%; e YPF, con 0,91%; mientras que Banco Supervielle, Loma Negra y Central Puerto encabezaron los descensos. En los ADRs, la única mejora fue la de Tenaris, con 1,1%, en tanto Banco Supervielle, Globant, Mercado Libre y Cresud lideraron las bajas.

El dólar mayorista operó a $1.561, con una suba de $1,50 respecto del cierre previo y un nuevo máximo histórico nominal, mientras el Banco Central fijó el extremo superior de la banda de flotación cambiaria en $1.975,44. La brecha entre ambas cotizaciones quedó en 26,55%, con una diferencia de $414,44. El dólar minorista se mantuvo en $1.580, el turista o tarjeta en $2.054 y el blue se vendió a $1.635, ampliando la brecha con el oficial a 55 pesos.

Bonos y contexto externo Tras una apertura a la baja, el riesgo país llegó transitoriamente a 843 unidades antes de retomar la suba hasta 869 puntos básicos. Los bonos mostraron bajas del 0,48% en el AL30D, 0,77% en el GD30 y 0,92% en el AL30. En Wall Street, la salida a bolsa de Anthropic quedó en segundo plano frente a la volatilidad regional: el Nasdaq bajó 0,09%, el Dow Jones 0,05% y el S&P 500 subió 0,10%. En materias primas, el Brent avanzó a USD 92,40 y el oro cayó 1,44%, a USD 3.687,90, el menor valor desde septiembre de 2025.