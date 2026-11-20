Las cotizaciones del dólar en Argentina exhiben diferencias entre el mercado oficial y el informal. El MEP también se mantiene por encima del tipo de cambio bancario.

En la jornada del viernes 20 de noviembre de 2026, las cotizaciones del dólar en Argentina muestran diferencias entre los distintos segmentos del mercado cambiario. El dólar oficial se ubica en $1.535 para la compra y $1.585 para la venta, según los valores difundidos para las operaciones bancarias y por el BCRA (Banco Central de la República Argentina).

En el mercado informal, el dólar blue cotiza a $1.620 para la compra y $1.640 para la venta. Esa referencia continúa siendo seguida por quienes operan fuera del circuito bancario, en un contexto en el que la demanda y la oferta de divisas condicionan su valor.

Otras cotizaciones El dólar MEP, también llamado dólar bolsa, se ubica en $1.631,90 para la compra y $1.649,80 para la venta. Esta modalidad surge de la compra y venta de bonos en la bolsa y permite acceder a dólares mediante ese mecanismo financiero.

La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el blue es de $55 en la venta, con base en los valores informados para esta rueda. La evolución de estas cotizaciones sigue siendo un dato central para bancos, empresas y ahorristas, por su incidencia en operaciones comerciales, financieras y de cobertura cambiaria. La referencia de cierre para la jornada queda atada a la operatoria de este 20 de noviembre de 2026.