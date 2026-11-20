En la jornada del viernes 20 de noviembre de 2026, las cotizaciones del dólar en Argentina muestran diferencias entre los distintos segmentos del mercado cambiario. El dólar oficial se ubica en $1.535 para la compra y $1.585 para la venta, según los valores difundidos para las operaciones bancarias y por el BCRA (Banco Central de la República Argentina).
En el mercado informal, el dólar blue cotiza a $1.620 para la compra y $1.640 para la venta. Esa referencia continúa siendo seguida por quienes operan fuera del circuito bancario, en un contexto en el que la demanda y la oferta de divisas condicionan su valor.
Otras cotizaciones El dólar MEP, también llamado dólar bolsa, se ubica en $1.631,90 para la compra y $1.649,80 para la venta. Esta modalidad surge de la compra y venta de bonos en la bolsa y permite acceder a dólares mediante ese mecanismo financiero.
La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el blue es de $55 en la venta, con base en los valores informados para esta rueda. La evolución de estas cotizaciones sigue siendo un dato central para bancos, empresas y ahorristas, por su incidencia en operaciones comerciales, financieras y de cobertura cambiaria. La referencia de cierre para la jornada queda atada a la operatoria de este 20 de noviembre de 2026.