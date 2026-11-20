El SEC pidió un plus de fin de año sin monto fijo y abrió tratativas caso por caso. La discusión llega en un contexto de caída de empleo en supermercados e hipermercados.

El Sindicato Empleados de Comercio (SEC) de San Juan pidió a las empresas del sector el pago de un bono navideño antes de fin de año, pero sin establecer una suma obligatoria. La estrategia gremial es negociar comercio por comercio, de acuerdo con la capacidad de cada empleador para afrontar el adicional. La definición cobra relevancia en un escenario de retracción del empleo en parte del rubro.

Fundamento del pedido La secretaria general del SEC, Mirna Moral, sostuvo que el plus busca reconocer las horas extra que el personal dedica al cierre diario y que no se reflejan en el salario. “Esa media hora, esos 45 minutos que tenemos por día durante el año, nunca se ven gratificadas monetariamente. Entonces la ponemos en valor en este tiempo, que se acercan las fiestas, que necesitamos un reconocimiento y como parte de ese reconocimiento se pide este plus”, dijo. El planteo gremial no fija un monto porque, según explicó, la situación económica de varias empresas dificulta una referencia única.

Sin piso obligatorio Moral señaló que el sindicato no definió un importe para evitar que un trabajador se sienta menospreciado si no accede a una cifra determinada. “No habíamos pensado en importe, en realidad... hay que tener en cuenta el sacrificio que hace el dueño de la empresa en dar este reconocimiento que no es obligatorio, se ha transformado en algo tradicional, pero no está dentro de la ley”, afirmó. En ese marco, el SEC tomó como referencia el pedido de los estatales provinciales por $100.000, aunque sin convertirlo en piso para el comercio. La dirigente advirtió que “va a haber muchos que no van a poder entregar 100.000”.

Formas de pago El adicional puede entregarse en efectivo o mediante mercadería del propio comercio, como ropa, calzado o bolsones navideños. Moral explicó que, si el beneficio se otorga en productos del lugar de trabajo, eso también representa una compensación equivalente en dinero para el empleado. “Si a mí no me dan en la plata, pero sí me dan la posibilidad de sacar mercadería en el lugar donde trabajo, automáticamente se traduce a plata. Todo es un gesto voluntario, y siempre hay que reconocer el esfuerzo”, dijo. El gremio planteó el reconocimiento como una práctica voluntaria y no como una obligación legal.

Contexto sectorial La negociación se da en un momento complejo para el comercio sanjuanino, con especial impacto en supermercados e hipermercados, que este año registraron la mayor pérdida de puestos de trabajo del sector, según indicó Moral. La dirigente agregó que esas cadenas eran las que tradicionalmente pagaban el bono y hoy atraviesan una situación menos favorable para sostenerlo. En paralelo, el SEC ya inició contactos informales con empresas de la provincia antes de enviar notas formales de pedido.

Próximos pasos Moral contó que el representante de una cadena con tres sucursales en San Juan respondió que todavía no habían evaluado el tema, por lo que el sindicato continuará con las gestiones en las próximas semanas. El objetivo es llegar a las fiestas con definiciones empresa por empresa, sin una pauta general fijada de antemano. La evolución de esas conversaciones marcará si el plus se generaliza, se paga de manera parcial o queda sujeto a la decisión de cada firma.