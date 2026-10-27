Tras una reunión oficial en el Consejo Oleícola Internacional, el Secretario de Agricultura provincial, Miguel Moreno, confirmó avances para traer de regreso el prestigioso certamen a la Argentina. La iniciativa sumará a Mendoza y La Rioja, incluirá la visita del Director Ejecutivo del organismo y abre la puerta a una feria internacional en el hemisferio sur.

Las gestiones institucionales encabezadas por el Gobierno de San Juan ante el Consejo Oleícola Internacional (COI) arrojaron resultados favorables para el desarrollo del sector olivícola regional e internacional. De acuerdo con lo informado por el Secretario de Agricultura de San Juan, Miguel Moreno, las reuniones mantenidas en la sede del organismo internacional permitieron encauzar acuerdos estratégicos, entre los que destaca la casi confirmada vuelta del concurso internacional Mario Solinas a San Juan, esta vez con un perfil ampliado e integrador hacia otras provincias productoras.

Las reuniones contaron con el acompañamiento institucional de la Federación Olivícola Argentina (FOA). Durante la estancia en el COI, la comitiva sanjuanina dialogó con el Director Ejecutivo del organismo. En los encuentros se repasó la actualidad de la industria olivícola a nivel mundial y se trataron diversas propuestas tendientes a fortalecer el sector a través de eventos internacionales de gran envergadura.

Un concurso de jerarquía mundial con impronta federal

El concurso Mario Solinas representa uno de los reconocimientos más importantes del mundo en la evaluación de la calidad de los aceites de oliva virgen extra. Según precisó Moreno, el compromiso de las autoridades del COI para que el certamen regrese a la Argentina se encuentra prácticamente cerrado.

La principal novedad de este retorno radica en su perspectiva federal: si bien San Juan será la sede principal y concentrará una parte fundamental de las actividades, el proyecto integrará acciones conjuntas con las provincias de Mendoza y La Rioja. Esta articulación interprovincial busca potenciar el impacto del certamen y visibilizar el crecimiento de la olivicultura en toda la región cuyana y del noroeste argentino.

Adicionalmente, el funcionario confirmó que el Director Ejecutivo del COI, Jaime Lillo, se comprometió a realizar una visita oficial a San Juan durante el próximo año, lo que consolidará el acompañamiento técnico e institucional del organismo rector hacia los productores locales.

Proyectos estratégicos: Feria olivícola para el Hemisferio Sur y promoción global del consumo

En el marco de la agenda de trabajo llevada adelante ante el COI, San Juan presentó dos propuestas de alto impacto estratégico. La primera de ellas consiste en impulsar la realización en el hemisferio sur de una feria olivícola internacional de magnitud comparable a la que se lleva a cabo en Jaén durante los años impares. Al tratarse de una iniciativa de carácter privado, las autoridades mantendrán reuniones con las entidades organizadoras, contando para la tramitación con el respaldo institucional del COI.

Asimismo, se planteó la necesidad de encarar una campaña global para la promoción del aceite de oliva. La iniciativa apunta a sensibilizar al público en general sobre las propiedades del producto y los beneficios que aporta el consumo de olivo para la salud, impulsando así el crecimiento de la demanda en el mercado internacional.

San Juan a la vanguardia exportadora y en la vitrina del COI

El respaldo del COI a las iniciativas gestionadas por San Juan responde a la posición de liderazgo que la provincia ostenta en la cadena agroindustrial. San Juan se posiciona a la vanguardia nacional en volumen y toneladas de aceite de oliva exportadas, consolidándose como la provincia referente del sector a nivel país.

Tal como destacó Moreno, este dinamismo exportador y la calidad de la producción sanjuanina ubican a la provincia en una vitrina internacional de relevancia, donde el Consejo Oleícola Internacional sigue atentamente su desarrollo y la considera un actor clave para el impulso de la olivicultura global.