La inesperada reelección y continuidad del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil generó un impacto negativo en los mercados de ese país y también en la Argentina. Con el correr de las horas, la tensión se moderó y los desplomes en acciones y bonos fueron menos pronunciados, mientras el dólar local se mantuvo contenido. El episodio dejó como señal principal que la reacción regional estuvo vinculada a la lectura electoral de los inversores y a la caída del real.

En el Bovespa, las operaciones debieron frenarse durante 30 minutos por las fuertes bajas. Según el relevamiento difundido, las acciones y los ADRs (American Depositary Receipts, certificados que representan acciones de empresas extranjeras que cotizan en Estados Unidos) llegaron a caer hasta 48%, como en el caso de XP, una de las principales plataformas de servicios financieros independientes de ese país. Bradesco llegó a desplomarse hasta 30% en dólares, Itaú Unibanco bajó 20% y Petrobras cayó hasta 14%.

Mercado brasileño

El índice Bovespa cerró con una baja de 14% en la jornada y el ETF (fondo cotizado en bolsa) de las principales empresas de Brasil, identificado como EWZ, llegó a descender 20%. Félix Marenco, asesor financiero de Cocos, describió que “Brasil tuvo uno de sus peores días en sus mercados financieros”. Desde el equipo de Research de Balanz agregaron que la reacción a la sorpresa electoral fue “muy marcada”, aunque luego se moderó, y atribuyeron el movimiento a un “repricing de Bolsonaro” más que a una lectura “anti-Lula”.

Efecto en la Argentina

El temblor brasileño también alcanzó a la Argentina, aunque con menor intensidad. El principal índice de acciones de empresas líderes, el MSCI Merval, cerró con un descenso de 3% en una rueda en la que llegó a caer hasta 7%. Las acciones más golpeadas fueron las del sector financiero, con bajas de hasta 6% en Supervielle, BBVA y, cerca de ese nivel, Grupo Financiero Galicia y Macro. Entre las compañías argentinas que cotizan en Estados Unidos, las bajas llegaron al 8% en dólares, encabezadas por BBVA, Supervielle y Mercado Libre.

Bonos, riesgo país y dólar

En renta fija, los bonos nacionales en dólares con legislación de Nueva York fueron los más castigados y cayeron hasta 2,5%, como el emitido al 2038 (AE38D). En paralelo, el riesgo país escaló 8% y se ubicó en 765 puntos básicos, la cifra más alta del año. El dólar oficial mayorista avanzó 10 pesos hasta los $1.540, el MEP subió a $1.580 y el contado con liquidación saltó 2% hasta los $1.680. Matías Fernández, líder de Research en Aurum Valores, señaló que la depreciación del real por la victoria de Lula puede tener impacto en dólares sobre los activos argentinos.

Lo que puede venir

La lectura de la City es que el mercado había descontado un triunfo de la corriente vinculada a Jair Bolsonaro y que el resultado electoral provocó una venta masiva de activos brasileños. Juan Diedrichs, asesor financiero de Capital Markets, sostuvo que “todos los reportes daban una disputa muy reñida pero con un triunfo de Bolsonaro” y que la sorpresa se trasladó a las cotizaciones. Andrés Repetto, analista de mercados y fundador de Andy Stop Loss, agregó que el triunfo de Lula suma incertidumbre a la región y puede generar presión sobre los activos argentinos si el real continúa debilitándose. El seguimiento inmediato queda puesto en la evolución cambiaria y en la apertura de las próximas ruedas.