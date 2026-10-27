El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a cuestionar el programa económico de Javier Milei y centró sus críticas en el manejo del mercado cambiario. Según sostuvo, el Presidente concentra decisiones que deberían estar en manos del ministro de Economía, Luis Caputo, y mantiene restricciones que, a su criterio, contradicen la libertad económica que el Gobierno dice defender.

Críticas al control cambiario

Durante una entrevista este martes en el streaming Ahora Play, Cavallo afirmó: "El problema de Caputo es que él no es el ministro de Economía. El ministro de Economía es Milei". Para el exfuncionario, esa concentración de decisiones también se verificó durante la presidencia de Néstor Kirchner. Además, comparó la política cambiaria actual con la etapa de Guillermo Moreno en el kirchnerismo: "Manejan el tipo de cambio como Moreno manejaba los precios".

Uno de sus principales cuestionamientos apuntó a las limitaciones que todavía enfrentan las empresas para acceder al mercado de cambios. Cavallo sostuvo que esas restricciones chocan con el discurso oficial sobre propiedad privada y libertad económica. "Milei tiene una confusión conceptual muy grande. Él habla de libertarianismo o liberalismo extremo, de respeto a los derechos de propiedad y de libertad económica. Pero los exportadores -salvo los que vayan a exportar vía el RIGI- no tienen la propiedad de sus ingresos por exportación", planteó.

En ese punto, señaló que los exportadores deben liquidar sus divisas en el Banco Central al tipo de cambio fijado por el régimen vigente, mientras que las compañías que necesitan dólares para capital de trabajo o inversiones enfrentan restricciones para comprarlos. Por eso, reclamó que el Gobierno avance hacia una liberalización completa del mercado cambiario y extienda al conjunto de la economía las condiciones previstas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).

Reservas y regla de compras

El exministro también insistió en que el Banco Central debe acumular reservas internacionales y propuso establecer reglas previsibles para las compras de divisas. Según explicó, el Gobierno debería definir de antemano cuánto comprará por día y sostener ese criterio en el tiempo. "Si yo voy a acumular 15.000 millones de dólares de reservas porque quiero transformar el superávit comercial en acumulación de reservas, para demostrar que vamos a cumplir plenamente con nuestras obligaciones e incluso poder ir saliendo del endeudamiento con los organismos multilaterales, tengo que establecer una regla", dijo.

Como referencia, mencionó el esquema que, según indicó, aplica Chile, con compras diarias de un monto definido. "Es una regla como en Chile: todos los días, 40 millones de dólares. Por supuesto, como en cualquier país sensato", afirmó. A su entender, la acumulación de reservas fortalecería la posición financiera del país y daría previsibilidad sobre el cumplimiento de obligaciones, aunque la diferencia con la estrategia oficial pasa por el modo de organizar las compras y el grado de libertad del mercado cambiario.

La diferencia con Caputo y el respaldo a Sturzenegger

En la misma entrevista, Cavallo marcó diferencias entre Caputo y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Dijo que ve coherencia en la agenda de desregulación de este último, pero cuestionó que la política monetaria y financiera siga criterios distintos. "Sturzenegger es muy coherente con lo que dice en materia de desregulación económica y con lo que quiere lograr. Pero resulta que toda la parte monetaria y financiera se maneja con criterios completamente distintos. ¿Cómo no vas a tener un mercado cambiario libre?", sostuvo.

El exministro aseguró que sus observaciones buscan contribuir al rumbo económico del Gobierno y afirmó que sus informes periódicos también están dirigidos al Presidente. "Yo quiero ayudar, yo no quiero que esto vuelva a ser un fracaso. Lo único que faltaría es que ahora volviéramos a un esquema de tipo intervencionista, populista", expresó. De todos modos, aclaró que no considera que todos los gobiernos peronistas adopten ese enfoque y señaló que conoce gobernadores que, según dijo, se manejan adecuadamente.

Advertencia electoral para 2027

Cavallo también advirtió que la evolución de la economía podría afectar las chances electorales de Milei en 2027 si el Gobierno no logra explicar cómo piensa mejorar la situación. "Si las cosas siguen así como están ahora, yo no sé si va a ganar la elección el año próximo", afirmó. A la vez, sostuvo que todavía hay margen para revertir ese escenario si el Presidente transmite con claridad los próximos pasos del programa económico y modifica su forma de comunicarse.

"Si él es capaz de explicarle a la gente cómo es que se va a salir de esta situación, pero no insultando a todo el mundo, yo creo que tiene todavía la posibilidad de mejorar mucho la situación y ganar la elección el año próximo", agregó. En otro tramo, precisó que su recomendación no es reinstalar el cepo para las personas, sino eliminar las restricciones que todavía afectan a las empresas. "Mi recomendación no es que vuelvan a poner el cepo para las personas, sino que liberen todo", sostuvo. Con esa definición, volvió a reclamar una reforma integral del mercado cambiario y reglas claras para la acumulación de reservas.