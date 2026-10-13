San Juan presenta un cuadro contrastante en el endeudamiento familiar: tiene una deuda promedio por deudor de $3,3 millones, pero una mora del 22,6% sobre el total de los créditos informados. Los datos surgen de un relevamiento de EcoGo y la Universidad Austral correspondiente a agosto de 2026. El indicador provincial ubica a la provincia entre las de menor deuda promedio, aunque con uno de los niveles de incumplimiento más altos del país.

Brecha con el promedio nacional El monto promedio adeudado en San Juan se ubica por debajo de los $4,9 millones registrados a nivel nacional. En el mismo relevamiento, la provincia comparte el grupo de jurisdicciones con menor deuda promedio junto con Misiones, que también marca $3,3 millones por persona. Por debajo aparecen solo Formosa, con $2,9 millones, y Santiago del Estero, con $3 millones.

Incumplimiento elevado El cuadro cambia al analizar la capacidad de pago. Con una mora del 22,6%, San Juan quedó en el quinto lugar del ranking nacional, detrás de La Rioja (26,2%), Santa Cruz y San Luis (24,2% en ambos casos) y Catamarca (23,4%). El porcentaje provincial supera en 4,2 puntos el promedio nacional, que fue del 18,4%. La lectura del informe es que, aun con montos relativamente bajos en comparación con otras jurisdicciones, una proporción relevante del crédito presenta dificultades de cobro.

Suba de la mora nacional El estudio también advierte un deterioro general del crédito a nivel país. En agosto, el financiamiento destinado a personas físicas alcanzó los $101,9 billones, con un crecimiento real del 0,8% respecto de julio y del 3,9% en la comparación interanual. Sin embargo, la mora total llegó al 18,4% del crédito informado, con un aumento de 0,3 puntos en un mes y de 9,8 puntos en un año. Según el relevamiento, se trata del vigésimo segundo mes consecutivo de suba.

Fintech y mora operativa El informe diferencia además la mora total de la llamada mora operativa, que excluye los créditos considerados irrecuperables. Esa última se ubicó en el 10,6% de la cartera nacional, mientras que los préstamos clasificados como irrecuperables representaron el 7,8% del total. En paralelo, los proveedores no financieros de crédito, entre ellos las fintech, registraron una mora del 31,7%, contra el 16,1% del sistema financiero tradicional.

En términos de participación, los bancos y las demás entidades financieras concentraron el 85,2% del crédito a las familias, equivalente a $86,8 billones, mientras que los proveedores no financieros reunieron el 14,8%, unos $15 billones. La brecha también se reflejó en la evolución anual: la mora de las entidades no financieras subió 13,9 puntos porcentuales y la del sistema financiero tradicional, 9,1 puntos. En ese escenario, San Juan combina una deuda promedio inferior a la de la mayoría de las provincias con un nivel de incumplimiento que sigue entre los más altos del país.