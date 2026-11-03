El titular de la filial local dijo que la provincia sostuvo obras con fondos propios. También vinculó la actividad minera y privada con la demanda futura.

Julián Rins, nuevo presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) filial San Juan, analizó el presente del sector en una entrevista con el programa De Sobremesa, por Telesol. Señaló que la actividad sintió el freno de los convenios nacionales durante la gestión de Javier Milei, aunque sostuvo que la provincia logró mantener obras en ejecución con recursos propios.

Rins afirmó que el corte de fondos de Nación fue inmediato y afectó con mayor fuerza a las jurisdicciones que dependían de la administración central. “Hoy la provincia tiene autonomía para poder financiar sus propias obras a través de lo que ya es público y conocido. Eso nos permite independencia respecto de las eventualidades de lo que sucede en la Nación”, dijo. En ese marco, valoró los acuerdos de la gestión de Marcelo Orrego para intervenir rutas nacionales y tomar crédito con organismos multilaterales.

Actividad privada Al referirse a su gestión al frente de la cámara, explicó que la prioridad es sostener la actividad y dar respuesta tanto al Estado como a las empresas mineras, que definió como los dos principales clientes del sector. También mencionó movimiento en el segmento privado, con ampliaciones de plantas de empresas como Solfrut, laboratorios farmacéuticos y firmas de logística. A eso sumó la llegada de Techint y de otras compañías interesadas en prestar servicios a la minería.

Consultado por la menor expansión del mercado inmobiliario privado de San Juan en comparación con Mendoza, Rins atribuyó esa diferencia al nivel de ingreso medio y a la falta de créditos hipotecarios. Sostuvo que el costo de construir un metro cuadrado es equivalente en ambas provincias, pero que la capacidad de inversión de los hogares mendocinos es mayor. También propuso reducir impuestos provinciales y municipales aplicados a la construcción de viviendas únicas.

Minería y Vicuña En el tramo final, Rins se refirió a las expectativas del sector minero y reconoció que el mal clima en la cordillera demoró visitas de obra y licitaciones del proyecto Vicuña. Dijo además que la unión de Lundin y BHP todavía no adoptó la decisión final de inversión, el paso que habilita el desembolso de capital para iniciar la construcción. Según planteó, ese hito es “inminente”, aunque aún debe concretarse para que el desarrollo continúe avanzando.