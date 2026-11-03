El Ministerio de Producción informó avances para la llegada de cinco firmas de genética de uva de mesa. La presentación formal está prevista en la Mesa Sectorial de Agroindustria, durante el FNS Forum.

El Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación expuso en la Sala de Vicegobernadores de la Legislatura Provincial las gestiones realizadas para la llegada de cinco empresas de genética de uva de mesa a San Juan. La reunión con productores funcionó como instancia previa a la Mesa Sectorial de Agroindustria que se desarrollará en el marco del FNS Forum. Allí está prevista la presentación formal de las nuevas variedades.

Las compañías mencionadas por la cartera provincial son Sun World, Bloom Fresh, Grapa Varieties, ITUM y Grape Evolution. Según lo informado, esas firmas llegarán a la provincia y tendrán su presentación oficial en la Fiesta Nacional del Sol. El anuncio se inscribe en una estrategia de diversificación de la producción vitícola, con foco en nuevas variedades de uva de mesa.

Al término del encuentro, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, sostuvo que “la diversificación vitícola responde al pedido expreso del gobernador Marcelo Orrego de seguir impulsando políticas que acompañen a los distintos sectores de nuestra matriz productiva diversa”. La referencia oficial vincula la iniciativa con una decisión política de ampliar alternativas para la actividad vitivinícola. En ese marco, la presentación ante productores buscó detallar el estado de las gestiones y su alcance sectorial.

Por su parte, el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno, señaló que “la llegada de estas cinco variedades de uva de mesa responde a pedidos concretos de los sectores como el de pasa y el de uva, que tenían que ver con la necesidad de incorporación de nuevas variedades”. Agregó que para eso se mantuvieron “diferentes reuniones con empresas de genética que son quienes desarrollan estas variedades que hoy el mundo demanda y consume”. La explicación oficial ubicó la iniciativa como respuesta a necesidades planteadas por ramas específicas de la actividad.

La instancia realizada en la Legislatura dejó como próximo paso la presentación formal en la Fiesta Nacional del Sol, dentro de la Mesa Sectorial de Agroindustria. Ese ámbito permitirá precisar el alcance de la llegada de las firmas, la adopción de las nuevas variedades y su posible impacto sobre la cadena de valor vitícola provincial. Hasta entonces, lo informado por el Ministerio queda en el plano de las gestiones y anuncios oficiales.