Tiendanube informó un alza de 42,5% en la facturación del primer día. Las redes sociales aportaron el 41% de las órdenes y ganaron peso en la conversión.

El CyberMonday 2026 comenzó con $25.000 millones facturados en las tiendas que operan con Tiendanube, según informó la plataforma. La cifra corresponde a la primera jornada del evento y cerró con casi 190.000 órdenes pagas. La facturación subió 42,5% frente al mismo día de 2025, por encima de la inflación interanual de 33,4% informada por el INDEC.

Las órdenes crecieron 9% en la comparación anual, pero las unidades vendidas apenas avanzaron 1,3%. El ticket promedio rondó los $133.000, con un incremento de 31% respecto de un año atrás, mientras que cada compra incluyó en promedio 3,6 productos, contra 3,9 en 2025. El dato muestra que el volumen de ventas creció más por precios y financiamiento que por cantidad de productos despachados.

Más visitas, menos conversión Las sesiones superaron los 17 millones, un 26% más que en 2025, pero la tasa de conversión bajó de 1,28% a 1,10%. En términos operativos, eso significa que más usuarios ingresaron a las tiendas, aunque una proporción menor concretó la compra en el momento. Tiendanube interpretó esa conducta como un consumidor que compara precios, envío y cuotas antes de decidir.

Ventas anticipadas La actividad se había adelantado al 3 de noviembre. Entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, las tiendas facturaron $60.949 millones, un 64% más que en la misma semana de 2025, con un crecimiento real cercano al 23% una vez descontada la inflación. En ese período, las órdenes aumentaron 34% y el ticket fue de $117.770, un salto nominal de 23% y una caída real cercana al 8%.

El inicio formal también concentró una parte importante de la demanda. La primera hora reunió unas 8.460 órdenes, casi una de cada cuatro registradas hasta las 6 de la mañana. En las primeras 6 horas, el ticket promedio rondó los $128.700, la facturación superó los $4.400 millones y las órdenes en 12 cuotas más que se duplicaron. Al cierre de ese tramo, casi 7 de cada 10 órdenes incluían alguna promoción.

Canales, cuotas y categorías Las redes sociales se consolidaron como principal vía de llegada: el 41% de las órdenes provino de ese canal, más de 6 puntos por encima del año pasado. Instagram explicó por sí solo el 36%, mientras que el acceso directo a las tiendas perdió 8 puntos de participación. En materia de financiamiento, el pago en 1 cuota siguió siendo mayoritario, con 6 de cada 10 órdenes, aunque las compras en 12 cuotas crecieron 74% y superaron los $425.000 de ticket promedio. Tiendanube informó además que Pago Nube procesó cerca del 42% del total de órdenes.

Indumentaria concentró 1 de cada 2 órdenes y cerró el día con más de 93.000 compras, mientras que Hogar y Decoración fue la categoría de mayor dinamismo, con un aumento de 25% en sus órdenes y un ticket promedio superior a los $215.000. En el mapa de ventas, CABA y GBA concentraron el 46,8% de las órdenes, pero crecieron 6%, por debajo del promedio. Santa Fe avanzó 11%, Córdoba 10% y el resto de las provincias 16%. El evento oficial sigue hasta el miércoles 4 de noviembre y luego continuará con la Cyber Week hasta el domingo; el 27 de noviembre está previsto el Black Friday.